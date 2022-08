ICC cricket: अब इस चैनल पर दिखेंगे सभी मैच, आईसीसी आयोजनों के टीवी और डिजिटल अधिकार हासिल किए

Highlights अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के साथ अपने जुड़ाव को लेकर प्रसन्न हैं। आने वाले वर्षों में क्रिकेट के खेल को बढ़ाकर अपनी साझेदारी को मजबूत करने की आशा करते हैं।

ICC cricket: डिज्नी स्टार ने 2024 से चार वर्षों के लिए पुरुषों और महिलाओं के सभी आईसीसी आयोजनों के टीवी और डिजिटल अधिकार हासिल किए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आज पुष्टि की। 2027 के अंत तक पुरुषों और महिलाओं के सभी मैच के टीवी और डिजिटल जीता है।

ICC अध्यक्ष ग्रेग बार्कले ने कहा कि हमें अगले चार वर्षों तक Disney Star के साथ साझेदारी करते हुए खुशी हो रही है। हमारे खेल के भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और पहले से कहीं अधिक प्रशंसकों से जुड़ने में मदद करेंगे। कुछ शीर्ष कंपनियां स्टार, सोनी, ज़ी, वायकॉम अधिकार हासिल करने के लिए मैदान में थीं।

Disney Star will be the home of ICC cricket in India through to 2027.



