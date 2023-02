बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान दिनेश कार्तिक का होगा डेब्यू, ऐसा करते पहली बार दिखेंगे विकेटकीपर बल्लेबाज

Highlights बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान टेस्ट में डेब्यू करेंगे कार्तिक दिनेश कार्तिक का डेब्यू कमेंट्री बॉक्स में होगा दिनेश कार्तिक इससे पहले वनडे और टी-20 में भारत में कॉमेंट्री कर चुके हैं

नई दिल्ली: नागपुर में 9 फरवरी से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक भी अपना टेस्ट डेब्यू करन े वाले हैं। ये जानकारी खुद कार्तिक ने ट्वीट करके दी है। हालांकि दिनेश कार्तिक का डेब्यू क्रिकेट के मैदान पर नहीं बल्कि कमेंट्री बॉक्स में होगा।

दरसअल जब कार्तिक ने ट्वीट करके कहा कि वह भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के दौरान डेब्यू करने वाले हैं तो सब चौंक गए। बाद में साफ हुआ कि कार्तिक पहली बार किसी टेस्ट मैच के दौरान भारत में कमेंट्रेटर की भूमिका में दिखेंगे इसलिए उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है। दिनेश कार्तिक इससे पहले वनडे और टी-20 में देश में कमेंट्री कर चुके हैं। लेकिन पहली बार टेस्ट मैचों के दौरान स्टार स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री करते दिखेंगे।कार्तिक के ट्वीट पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर और जाने माने क्रिकेट कमेंट्रेटर आकाश चोपड़ा ने भी रिएक्ट किया और लिखा, "गुडलक मित्र।"

Made my Test debut in India against Australia...

Well...It's happening again! ☺️ #Excited#INDvAUS