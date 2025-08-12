Dewald Brevis: डेवाल्ड ब्रेविस ने रचा इतिहास, टी20 अंतरराष्ट्रीय में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज शतक जड़ा

AUS vs SA, 2nd T20I: दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर डेवाल्ड ब्रेविस ने मंगलवार को डार्विन के मारारा क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20आई में जबरदस्त शतक जड़कर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। ब्रेविस ने डार्विन में सिर्फ 41 गेंदों पर शतक जड़कर टी20आई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज शतक जड़ा है।

ब्रेविस ने न्यूज़ीलैंड के मार्टिन गुप्टिल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 49 गेंदों में शतक लगाया था। इसके साथ ही, वह ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं।

ब्रेविस ने दक्षिण अफ्रीका के लिए दूसरा सबसे तेज़ शतक लगाया

ब्रेविस का शतक किसी दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी द्वारा लगाया गया दूसरा सबसे तेज़ शतक भी है क्योंकि उन्होंने क्विंटन डी कॉक को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने इससे पहले प्रोटियाज़ के लिए दूसरा सबसे तेज़ शतक लगाया था जब उन्होंने 2023 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 43 गेंदों में शतक लगाया था। गौरतलब है कि प्रोटियाज़ के लिए सबसे तेज़ शतक डेविड मिलर के नाम है, जिन्होंने 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ एक टी20I मैच में 35 गेंदों में शतक लगाया था।

टी20I में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे तेज़ शतक:

1 - डेविड मिलर: 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ 35 गेंदें

2 - डेवाल्ड ब्रेविस: 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 गेंदें

3 - क्विंटन डी कॉक: 2023 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 43 गेंदें

4 - रिचर्ड लेवी: 2012 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 45 गेंदें

5 - फाफ डू प्लेसिस: 2017 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 46 गेंदें 2015

दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने के बाद ब्रेविस ने अपनी आक्रामक शैली अपना ली थी। वह चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और अपनी तीसरी ही गेंद पर चौका जड़ दिया। ब्रेविस ने सातवें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर अपना पहला छक्का जड़ा और बाद में 12वें ओवर में उनके खिलाफ अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर की पाँच गेंदों पर 23 रन बटोरे।

ब्रेविस शतक लगाने वाले सबसे युवा दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी

इस बीच, ब्रेविस इस प्रारूप में शतक लगाने वाले सबसे युवा दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी बन गए हैं। 22 वर्ष और 105 दिन की उम्र में, ब्रेविस ने रिचर्ड लेवी का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 2012 में कीवी टीम के खिलाफ 24 वर्ष और 36 दिन की उम्र में शतक लगाया था।