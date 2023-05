Highlights स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर क्रिकेटर शुभम गिल की बहन को ट्रोल करने वालों को सोमवार को आड़े हाथों लिया मालीवाल ने कहा कि बल्लेबाज की बहन को ट्रोल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी उन्होंने ट्विटर पर लिखा, यह बेहद शर्मनाक है

नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर क्रिकेटर शुभम गिल की बहन को ट्रोल करने वालों को सोमवार को आड़े हाथों लिया। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैच में गिल की शतकीय पारी की बदौलत गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स को शिकस्त दे दी।

मालीवाल ने कहा कि बल्लेबाज़ की बहन को ट्रोल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ट्विटर पर कहा, “ यह देखना बेहद शर्मनाक है कि ट्रोल शुभम गिल की बहन को इसलिए अपशब्द कह रहे हैं क्योंकि जिस टीम के वे समर्थक हैं, वो मैच हार गई।’’ उन्होंने कहा, “ अतीत में हमने विरोट कोहली की बेटी को अपशब्द कहने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। डीसीडब्ल्यू गिल की बहन को अपशब्द कहने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

Extremely shameful to see trollers abusing #ShubhmanGill’s sister just because the team they follow lost a match. Previously we had initiated action against people abusing #ViratKohli daughter. DCW will take action against all those who have abused Gill’s sister as well. This… pic.twitter.com/eteGtGgPVm