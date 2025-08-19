दिल्ली प्रीमियर लीग 2025ः 124 पर ऑलआउट, 13 ओवर में मारी बाजी, 8 विकेट से जीता न्यू दिल्ली टाइगर्स

Delhi Premier League 2025: कप्तान हिम्मत सिंह (45) और लक्ष्य थरेजा ने दूसरे विकेट के लिए 78 रन की साझेदारी करके पारी को संभाला।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 19, 2025 12:45 IST2025-08-19T12:43:56+5:302025-08-19T12:45:14+5:30

Delhi Premier League 2025 NDS 124-9 NDT 125-2 New Delhi Tigers won by 8 wkts | दिल्ली प्रीमियर लीग 2025ः 124 पर ऑलआउट, 13 ओवर में मारी बाजी, 8 विकेट से जीता न्यू दिल्ली टाइगर्स

file photo

googleNewsNext
HighlightsDelhi Premier League 2025: छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए टाइगर्स की शुरुआत खराब रही।Delhi Premier League 2025: शिवम गुप्ता पारी की पहली ही गेंद पर कप्तान हर्षित राणा के हाथों आउट हो गए। Delhi Premier League 2025: थरेजा (31 गेंदों पर नाबाद 42) ने वैभव रावल (22 गेंदों पर नाबाद 27) के साथ मिलकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया।

Delhi Premier League 2025: न्यू दिल्ली टाइगर्स ने ऑलराउंड खेल का प्रदर्शन करते हुए दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को आठ विकेट से करारी शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइकर्स को शुरू से ही संघर्ष करना पड़ा और 12 ओवर के अंदर उसका स्कोर छह विकेट पर 54 रन हो गया।

वैभव कांडपाल (45) और अर्जुन राप्रिया (29) ने सातवें विकेट के लिए 58 रन की साझेदारी की लेकिन इसके बावजूद उसकी टीम नौ विकेट पर 124 रन ही बना सकी। टाइगर्स के लिए यशजीत ने चार ओवर में 15 रन देकर चार विकेट लिए। पंकज जसवाल और प्रद्युम्न सनन ने दो दो विकेट लेकर उनका अच्छा साथ दिया। छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए टाइगर्स की शुरुआत खराब रही।

शिवम गुप्ता पारी की पहली ही गेंद पर कप्तान हर्षित राणा के हाथों आउट हो गए। कप्तान हिम्मत सिंह (45) और लक्ष्य थरेजा ने दूसरे विकेट के लिए 78 रन की साझेदारी करके पारी को संभाला। हिम्मत के आउट होने के बाद थरेजा (31 गेंदों पर नाबाद 42) ने वैभव रावल (22 गेंदों पर नाबाद 27) के साथ मिलकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया।

Open in app
टॅग्स :delhiT20दिल्लीटी20