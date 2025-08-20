Delhi Premier League 2025: 8 मैच, 6 जीत और 13 अंक के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम ईस्ट दिल्ली राइडर्स, पुरानी दिल्ली 6 को 21 रन से हराया

Highlights पुरानी दिल्ली 6 की ओर से देव लाकड़ा और आयुष सिंह ने दो-दो विकेट लिए। नवदीप सैनी राइडर्स के सबसे सफल गेंदबाज रहे। चार ओवर में 21 रन देकर तीन विकेट चटकाए।

Delhi Premier League 2025: नवदीप सैनी की शानदार गेंदबाजी के दम पर ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने पुरानी दिल्ली 6 को 21 रन से हराया और इस तरह से वह दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) के दूसरे सत्र के प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन गई। राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अर्पित राणा के 64 और कप्तान अनुज रावत के 59 रन की मदद से छह विकेट पर 172 रन बनाए। ईस्ट दिल्ली राइडर्स के पास 8 मैच में 6 जीत के साथ 13 अंक है। सेंट्रल दिल्ली किंग्स के पास 11 अंक है और दूसरे नंबर पर है।

पुरानी दिल्ली 6 की ओर से देव लाकड़ा और आयुष सिंह ने दो-दो विकेट लिए। पुरानी दिल्ली 6 की टीम इसके जवाब में समर्थ सेठ (30 गेंदों पर 41 रन), प्रणव पंत (25 गेंदों पर 29 रन) और कप्तान वंश बेदी (26 गेंदों पर 48 रन) की शानदार पारियों के बावजूद आठ विकेट पर 151 रन ही बना पाई। नवदीप सैनी राइडर्स के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अपने चार ओवर में 21 रन देकर तीन विकेट चटकाए।