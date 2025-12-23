WPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने WPL के आगामी सीज़न से पहले जेमिमा रोड्रिग्स को बनाया गया कप्तान

WPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने मंगलवार को 2026 महिला प्रीमियर लीग सीज़न से पहले भारतीय बल्लेबाज़ जेमिमा रोड्रिग्स को कप्तान नियुक्त किया है। 25 साल की जेमिमा ने हाल ही में भारत की ICC महिला विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी, उन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 339 रनों के रिकॉर्ड चेज़ में शानदार नाबाद 127 रन बनाए थे।

रोड्रिग्स ने एक रिलीज़ में कहा, "दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, और मैं मालिकों और सपोर्ट स्टाफ की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस टीम की कप्तानी के लिए मुझ पर भरोसा जताया।" उन्होंने आगे कहा, "यह मेरे और मेरे परिवार के लिए सच में एक सपनों जैसा साल रहा है, वर्ल्ड कप जीतना और अब एक ऐसी फ्रेंचाइजी में यह शानदार मौका मिलना, जिसका WPL के पहले सीज़न से ही मेरे दिल में एक बहुत खास जगह रही है।"

रोड्रिग्स, जिन्हें पहले ऑक्शन में दिल्ली ने सबसे पहले चुना था, उन्होंने 27 डब्ल्यूपीएल मैचों में हिस्सा लिया है और 139.67 के स्ट्राइक रेट से 507 रन बनाए हैं, जिसमें लीग के तीनों सीज़न के सभी तीन फाइनल में खेलना भी शामिल है। रोड्रिग्स ने मेग लैनिंग की जगह दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान बनी हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी ने पिछले महीने ऑक्शन से पहले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को रिलीज़ कर दिया था।

उन्होंने कहा, "मैंने पिछले तीन सालों में बहुत कुछ सीखा है और दिल्ली कैपिटल्स के साथ अपने कुछ बेहतरीन पल शेयर किए हैं। हमारी टीम बहुत मज़बूत है, और मैं आगे बढ़ने के लिए बेताब हूँ, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि यह सीज़न बहुत सफल होगा, और आखिरकार हम उस लाइन को पार करेंगे जो पिछले तीन सालों से हमसे दूर रही है।"

रोड्रिग्स ने 113 T20I मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 30.93 की औसत से 2,444 रन बनाए हैं, जिसमें 14 हाफ-सेंचुरी शामिल हैं। उन्होंने भारत के लिए 59 वनडे मैच भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने तीन सेंचुरी और आठ हाफ-सेंचुरी के साथ 1,749 रन बनाए हैं। दिल्ली कैपिटल्स डब्ल्यूपीएल 2026 में अपना पहला मैच 10 जनवरी को नवी मुंबई में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेगी।