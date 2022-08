Deandra Dottin: वेस्टइंडीज की स्टार ऑलराउंडर ने लिया संन्यास, 2008 में पदार्पण, 124 टी20 और 143 वनडे मैच, 6424 रन और 5 शतक, जानिए

Highlights ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बारबाडोस की नौ विकेट की हार के कुछ घंटों बाद ही यह घोषणा की। डॉटिन ने 22 गेंदों में 8 रन बनाए और एक ओवर में 25 रन दिए। 30.54 की औसत से 3727 वनडे रन बनाए हैं।

Deandra Dottin: वेस्टइंडीज की हरफनमौला खिलाड़ी डिएंड्रा डॉटिन ने सोमवार को तत्काल प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। राष्ट्रमंडल खेलों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बारबाडोस की नौ विकेट की हार के कुछ घंटों बाद ही यह घोषणा की।

डॉटिन ने 22 गेंदों में 8 रन बनाए और एक ओवर में 25 रन दिए। उन्होंने 2008 में पदार्पण करने के बाद 124 टी20 अंतरराष्ट्रीय और 143 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। उन्होंने 30.54 की औसत से 3727 वनडे रन बनाए हैं जिसमें तीन शतक शामिल हैं। उनके नाम पर टी20 अंतरराष्ट्रीय में 2697 रन दर्ज हैं। इस प्रारूप में उन्होंने दो शतक लगाए हैं।

