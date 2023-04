DC VS RCB IPL 2023: कुलदीप की मेहनत पर बल्लेबाजों ने पानी फेरा, दिल्ली कैपिटल्स की लगातार 5वीं हार, शॉ और मार्श खाता नहीं खोल सके

Highlights यश ढुल 1 रन बनाकर आउट हुए। मनीष पांडे ने अर्धशतकीय पारी खेली। आरसीबी के लिए मोह. सिराज ने 2 विकेट निकाले।

DC VS RCB IPL 2023: कुलदीप यादव की मेहनत बेकार गई। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच दिल्ली कैपिटल्स की लगातार 5वीं हार हुई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) शनिवार को 23 रन से हराकर इस सीजन में दूसरी जीत दर्ज की। अंक तालिका में भी उलटफेर देखने को मिला।

दिल्ली की शुरुआत बहुत ही खराब रही। 53 रन पर 5 विकेट गिर गए थे। पृथ्वी शॉ और मिचेल मार्श खाता नहीं खोल सके। डेविड वार्नर ने 13 गेंद में 19 रन का योगदान दिया। यश ढुल 1 रन बनाकर आउट हुए। मनीष पांडे ने अर्धशतकीय पारी खेली। आरसीबी के लिए मोह. सिराज ने 2 विकेट निकाले।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने विराट कोहली (50 रन) के अर्धशतक के बाद विजयकुमार वैशाख (20 रन देकर तीन विकेट) के शानदार पदार्पण से शनिवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से पराजित किया। दिल्ली कैपिटल्स अभी तक पांच मैचों में जीत का खाता भी नहीं खोल सकी है और लगातार पांचवीं हार से तालिका में अंतिम स्थान पर बरकरार है।

कुलदीप यादव की अगुआई में दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनरों ने मध्य ओवरों में कसी गेंदबाजी की जिससे एक समय बड़े स्कोर की ओर बढ़ती दिख रही आरसीबी छह विकेट पर 174 रन ही बना सकी। कोहली (34 गेंद, छह चौके, एक छक्का) के टूर्नामेंट में तीसरे अर्धशतक की बदौलत आरसीबी अच्छी स्थिति में थी।

इस स्कोर में ग्लेन मैक्सवेल ने भी तीन गगनचुंबी छक्कों से जड़ित 14 गेंद की पारी में 24 रन का योगदान दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने दो रन पर तीन विकेट गंवा दिये थे और मनीष पांडे (50 रन) की संघर्षपूर्ण अर्धशतकीय पारी के बावजूद टीम 20 ओवर में नौ विकेट पर 151 रन ही बना सकी।

दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत काफी खराब हुई, उसने पहले तीन ओवरों में प्रत्येक में एक एक विकेट गंवाये जिससे तीन ओवर के बाद उसका स्कोर तीन विकेट पर चार रन था। पृथ्वी साव पहले ही ओवर में रन आउट हुए, दूसरे ओवर में मिचेल मार्श खाता भी नहीं खोल सके और पार्नेल की गेंद पर कोहली को कैच देकर आउट हुए।

तीसरे ओवर में यश धुल (01) मोहम्मद सिराज की गेंद पर पगबाधा आउट हुए और स्कोर था तीन विकेट पर दो रन। आरसीबी इससे बेहतर शुरुआत की उम्मीद नहीं कर सकती थी। अब जिम्मेदारी कप्तान डेविड वॉर्नर और पांडे (38 गेंद, पांच चौके, एक छक्का) के कंधों पर थी।

दिल्ली कैपिटल्स की स्पिन तिकड़ी कुलदीप (4-1-23-2), अक्षर पटेल (3-0-25-1) और ललित यादव (4-0-29-1) ने मध्य के ओवरों में आरसीबी की रन गति पर लगाम कसकर शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन बल्लेबाजों का निराशाजनक प्रदर्शन इस मैच में भी जारी रहा। पांडे और वॉर्नर के अलावा एनरिच नोर्किया ने नाबाद 23 रन, अक्षर पटेल ने 21 रन और अमन हाकिम खान ने 18 रन बनाये।

विजयकुमार वैशाख (चार ओवर में 20 रन देकर तीन विकेट) को आरसीबी ने पदार्पण कराया जिन्होंने आईपीएल में पहले विकेट के रूप वॉर्नर को आउट किया जिससे पावरप्ले में दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर चार विकेट पर 32 रन था। दबाव में आयी दिल्ली कैपिटल्स ने फिर अभिषेक पोरेल और अक्षर पटेल के विकेट गंवाये।

पांडे ने 14वें ओवर में दो चौके और एक छक्का लगाने के बाद अपना अर्धशतक पूरा किया और अगली गेंद पर वानिंदु हसारंगा की गेंद पर पगबाधा आउट हुए। अब आरसीबी की जीत की औपचारिकता रह गयी थी लेकिन शुरु में शानदार प्रदर्शन के बाद भी उसके गेंदबाजों ने अंतिम पांच ओवर में 43 रन दे दिये।

इससे पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद कोहली-डुप्लेसी की जोड़ी बिना किसी परेशानी के रन जुटा रही थी और इन दोनों ने चार ओवर में 33 रन जोड़ लिये थे। कोहली ने एनरिक नोर्किया पर फाइन लेग में बाउंड्री लगायी जबकि दक्षिण अफ्रीका के डुप्लेसी ने दो चौके जड़े। मिचेल मार्श (दो ओवर में 18 रन देकर दो विकेट) शादी के बाद टीम से जुड़े, उन्होंने भी आरसीबी के कप्तान फॉफ डुप्लेसी (22 रन) और फिर महिपाल लोमरोर (26 रन) के विकेट झटककर अहम योगदान किया।

कोहली अच्छी लय में थे जिससे आरसीबी 10 ओवर के बाद एक विकेट पर 89 रन बना लिये थे और उसके 200 रन तक पहुंचने की उम्मीद लग रही थी। लेकिन फिर आरसीबी की टीम बैकफुट पर आ गयी और कुलदीप ने मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक के लगातार गेंदों में विकेट झटक लिये जिससे टीम का स्कोर छह विकेट पर 132 रन हो गया।

इससे पहले अक्षर पटेल ने हर्षल पटेल की पारी खत्म की जिससे दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 15वें ओवर में विकेट की हैट्रिक ली जिससे विपक्षी टीम की रन गति पर लगाम लगी। हर्षल पटेल का विकेट अजीबोगरीब तरीके से हुआ जिसमें विकेटकीपर अभिषेक पोरेल ने पगबाधा की अपील की लेकिन रिव्यू में यह विकेट के पीछे कैच आउट वाला फैसला रहा।

ललित यादव ने फुल टॉस गेंद पर कोहली की पारी खत्म की और जैसे ही यह स्टार भारतीय बल्लेबाज पवेलियन पहुंचा मैक्सवेल ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरु कर दी और इसी ओवर में दो छक्के जड़ दिये। मैक्सवेल रूकने में मूड में नहीं लग रहे थे और रन गति करीब 10 रन प्रति ओवर तक चल रही थी।

तभी कुलदीप की गेंद पर वॉर्नर ने भागकर कैच लपककर साथी आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को आउट किया। अगली गेंद पर कार्तिक शून्य पर आउट हुए और फिर दिल्ली कैपिटल्स ने दबदबा बनाया। शाहबाज अहमद 20 और अनुज रावत 15 रन बनाकर नाबाद रहे।