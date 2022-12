David Warner: 100 टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी, टेस्ट क्रिकेट में जनवरी 2020 के बाद पहला शतक, देखें रिकॉर्ड

Highlights टेस्ट क्रिकेट में जनवरी 2020 के बाद पहला शतक है। पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग अपने 100वें टेस्ट मैच में शतक बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बने थे। पोंटिंग ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जनवरी 2006 में सिडनी में यह उपलब्धि हासिल की थी।

David Warner Australia vs South Africa 2022: डेविड वॉर्नर ने अपने 100वें टेस्ट मैच स्कोर यादगार बनाते हुए धमाका कर दिया। 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी हैं।वॉर्नर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन मंगलवार को यहां रिटायर्ड हर्ट होने से पहले 200 रन बनाए।

यह उनका टेस्ट क्रिकेट में जनवरी 2020 के बाद पहला शतक है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें क्रिकेटर बने वॉर्नर से पहले पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग अपने 100वें टेस्ट मैच में शतक बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बने थे। पोंटिंग ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जनवरी 2006 में सिडनी में यह उपलब्धि हासिल की थी।

पोंटिंग ने तब दोनों पारियों में शतक (120 और नाबाद 143 रन) बनाए थे। यह कारनामा करने वाले वह दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं। वॉर्नर ने अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट (218) ने फरवरी 2021 में भारत के खिलाफ चेन्नई में यह कारनामा किया था।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 100 मैच कॉलिन कॉउड्रे ने खेले थे और उन्होंने इसमें इसमें शतक भी जड़ा था। उनके बाद जावेद मियांदाद, गार्डन ग्रीनिज, एलेक स्टीवर्ट, इंजमाम उल हक, पोंटिंग, ग्रीम स्मिथ, हाशिम अमला, रूट और वॉर्नर ने अपने 100वें टेस्ट मैच में शतक जड़ने का कारनामा किया।

वॉर्नर ने 81वां रन पूरा करते ही टेस्ट क्रिकेट में 8000 रन भी पूरे किए। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह ऑस्ट्रेलिया के आठवें बल्लेबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें क्रिकेटर बने वॉर्नर ने शतक जड़कर फॉर्म में भी वापसी की। यह जनवरी 2020 के बाद टेस्ट मैचों में उनका पहला शतक है।

वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ब्रिसबेन में खेले गए पहले मैच में भी शून्य और तीन रन ही बना पाए थे। वॉर्नर ने 81वां रन पूरा करते ही टेस्ट क्रिकेट में 8000 रन भी पूरे किए। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह ऑस्ट्रेलिया के आठवें बल्लेबाज हैं।