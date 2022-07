IND-W vs AUS-W CWG 2022: भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहले मैच में मिली हार, ऑस्ट्रेलिया तीन विकेट से जीता

Highlights भारतीय महिला टीम ने निर्धारित ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट के नुकसान पर बना डाले 157 रन एशले गार्डनर की 35 गेंदों में 52 रनों की खेली नाबाद मैच जिताऊ पारी

IND-W vs AUS-W CWG 2022: कॉमनवेल्थ गेम्स महिला क्रिकेट कॉम्टीशन में शुक्रवार को खेले गए पहले मैच में भारत की महिला टीम को ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम से हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 विकेट से हराया है। एशले गार्डनर की 35 गेंदों में 52 रनों की नाबाद मैच जिताऊ पारी ने ऑस्ट्रेलिया को 19 ओवरों में 157/7 तक पहुंचाने में मदद की और 155 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया।

इस बीच, रेणुका सिंह शानदार फॉर्म में थीं और उन्होंने भारत के लिए चार विकेट लिए। मैच हारने के बाद रेणुका ने कहा, मैं बहुत खुश नहीं हूं क्योंकि हम मैच हार गए। अगर हम जीत गए होते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। अभी हमारे पास सिर्फ दो पेसर हैं। हम पूजा (वस्त्रकर) को याद कर रहे हैं क्योंकि यह तेज गेंदबाजों के लिए एक अच्छी पिच है। भारतीय महिला गेंदबाज ने कहा, हम जिन क्षेत्रों में पिछड़ गए हैं, वहां काम करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम निश्चित रूप से जीतेंगे। इंडिया का अगला मुकाबला 31 जुलाई को पाकिस्तान के साथ होना है।

I am not very happy because we lost the match. I would have been happier had we won. We have just two pacers right now. We're missing Pooja (Vastrakar) because this is a good pitch for pacers: Renuka Singh Thakur on her 4-wicket haul against Australia at #CommonwealthGames today pic.twitter.com/r0Qma7tnr6