CWC 2023: इकाना स्टेडियम की छत से कई होर्डिंग नीचे की सीटों पर गिरे, बाल-बाल बचे फैंस, देखें वीडियो

Highlights बारिश के कारण खेल में थोड़ी देर की बाधा आयी। दर्शकदीर्घा अपेक्षाकृत खाली थी। दर्शकों को सुरक्षित सीटों पर जाने के लिए कहा गया।

CWC 2023: ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच सोमवार को यहां विश्व कप मैच के दौरान तेज हवा के कारण इकाना स्टेडियम की छत से कई होर्डिंग नीचे की सीटों पर गिर गए। बारिश के कारण खेल में थोड़ी देर की बाधा आयी। खेल दोबारा शुरू होने के बाद धूल भरी आंधी और तेज हवा के कारण छत से ब्रांडिंग सामग्री के साथ लोहे के एंगल निचले स्तर के सीटों पर गिर गये।

