CSK vs MI: मुंबई इंडियंस में हुए दो बदलाव, इनफॉर्म बल्लेबाज हुआ बाहर, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है सीएसके

Highlights MI में कुमार कार्तिकेय बाहर हैं उनकी जगह राघव गोयल को लिया गया है राघव गोयल के लिए यह आईपीएल का डेब्यू मैच है वहीं इनफॉर्म बल्लेबाज तिलक वर्मा बीमार हैं, उनकी जगह ट्रिस्टन स्टब्स ने ले ली है

IPL 2023: चेन्नई के एमए चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीएसके बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया है। टॉस जीतकर कप्तान एमएस धोनी ने कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे। उन्होंने कहा, अच्छा विकेट लग रहा है और हम चाहते हैं कि वे हमारे लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। धोनी ने कहा, हम उसी दस्ते के साथ मैदान में उतरेंगे।

🚨 Toss Update 🚨@ChennaiIPL win the toss and elect to field first against @mipaltan.



Follow the match ▶️ https://t.co/hpXamvn55U#TATAIPL | #CSKvMIpic.twitter.com/ucl96iF7p5