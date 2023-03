CSK IPL 2023: इस खिलाड़ी ने किया कमाल, आईपीएल में सीएसके के लिए चौथे सबसे युवा डेब्यू प्लेयर, देखें लिस्ट

Highlights आईपीएल में सीएसके के लिए सबसे युवा पदार्पण करने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। केवल 20 साल 141 रन में डेब्यू कर इतिहास रच दिया। चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

CSK IPL 2023: इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सत्र में चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के युवा खिलाड़ी राजवर्धन हैंगरगेकर ने कमाल कर दिया। केवल 20 साल 141 रन में डेब्यू कर इतिहास रच दिया। आईपीएल में सीएसके के लिए सबसे युवा पदार्पण करने वाले चौथे खिलाड़ी हैं।

आईपीएल में सीएसके के लिए सबसे युवा पदार्पण करने वाले खिलाड़ी:

अभिनव मुकुंद (18 साल, 139 दिन, 2008)

अंकित राजपूत (19 साल 123 दिन 2013)

मथिसा पथिराना 2022 (19 साल, 148 दिन, 2022)

राजवर्धन हैंगरगेकर (20 साल, 141 दिन, 2023)।

🚨 Toss Update🚨@gujarat_titans win the toss and opt to field first against @ChennaiIPL at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad 🏟️



Follow the match ▶️ https://t.co/61QLtsnj3J#TATAIPL | #GTvCSK

गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के पहले मैच में शुक्रवार को यहां चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आईपीएल के मौजूदा सत्र में पहली बार ‘इंपेक्ट प्लेयर’ नियम का इस्तेमाल किया जाएगा जबकि टीम कमर से ऊपर की नोबॉल और वाइड के लिए भी डीआरएस का इस्तेमाल कर पाएगी।