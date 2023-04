Watch: गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपनी टीम का समर्थन करने अरुण जेटली स्टेडियम में पहुंचे ऋषभ पंत

Highlights मैच में अपनी टीम का समर्थन करने ऋषभ पंत अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे त को एक एसयूवी में अरुण जेटली स्टेडियम में जाते हुए देखा जा सकता है पंत ने बैसाखियों के सहारे स्टेडियम के स्टैंड तक अपना रास्ता बनाया

DC vs GT: इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस का मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में अपनी टीम का समर्थन करने ऋषभ पंत अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे हैं। वह अपनी एक्सीडेंट की चोट से नहीं उभर पाए हैं, लिहाजा वह आईपीएल का यह सीजन नहीं खेल रहे हैं। डीसी के पिछले मैच में टीम ने उनके लिए खास जेस्चर दिखाते हुए डग आउट में उनकी जर्सी को टांगा था।

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज और दिल्ली की कैपिटल्स के नियमित कप्तान ऋषभ पंत ने दिसंबर 2022 में अपनी भयानक दुर्घटना के बाद अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की। अपनी चोटों से उबर रहे पंत को इंडियन प्रीमियर में दिल्ली के पहले घरेलू मैच में अपनी टीम के लिए चीयर करते देखा गया। पंत की अनुपस्थिति में सरफराज खान दिल्ली की विकेटकीपिंग कर रहे हैं। टीम मैनेजमेंट ने ऋषभ पंत की जगह बंगाल के युवा विकेटकीपर अभिषेक पोरेल को भी अनुबंधित किया।

पंत को एक एसयूवी में अरुण जेटली स्टेडियम में जाते हुए देखा जा सकता है। पंत ने बैसाखियों के सहारे स्टेडियम के स्टैंड तक अपना रास्ता बनाया। स्टेडियम में प्रशंसकों द्वारा उनका स्वागत करने के दौरान उन्होंने सफेद टी-शर्ट और काले रंग का शेड पहन रखा था। पंत के पैरों में भारी पट्टी थी क्योंकि वह दिसंबर में एक घातक कार दुर्घटना के दौरान लगी कई चोटों से उबर रहे हैं।

#WATCH | Cricketer Rishabh Pant arrives at Arun Jaitley Stadium in Delhi as his team Delhi Capitals faces Gujarat Titans here. pic.twitter.com/Gx7l2oYrfi