Prithvi Shaw Case: मामले में आरोपी सपना गिल को 20 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया

मुंबई:क्रिकेटरपृथ्वी शॉ मामले की आरोपी सपना गिल को 20 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गिल को ओशिवारा पुलिस ने उसे अंधेरी कोर्ट में पेश किया। भारत के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई और उनकी कार पर मुंबई के सांताक्रूज इलाके में एक होटल के बाहर बेसबॉल के बल्ले से हमला किया गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल और उनके दोस्त शोभित ठाकुर के साथ बहस हुई। यह पूरा विवाद सेल्फी को लेकर हुआ। ओशिवारा पुलिस ने गिल और सात अन्य लोगों को कथित रूप से क्रिकेटर की कार को नुकसान पहुंचाकर डराने-धमकाने और फर्जी मामले में फंसाने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

Cricketer Prithvi Shaw case | Sapna Gill, an accused in the case, sent to Police custody till 20th February. She was produced before Andheri Court by Oshiwara Police. #Mumbai