County Cricket: कप्तान पुजारा ने लार्ड्स में किया कमाल, सात काउंटी मैचों में पांचवां शतक, देखें वीडियो

Highlights मिडिलसेक्स के खिलाफ 144 गेंदों में अपना शतक बनाया। सी पुजारा के नाम अब इस सीजन में सात मैचों में पांच शतक हैं। दो दोहरे शतक और 170 का नाबाद स्कोर शामिल हैं।

County Cricket: भारत के टेस्ट स्टार चेतेश्वर पुजारा ने ससेक्स के लिए काउंटी चैंपियनशिप में फॉर्म को जारी रखा। सीजन का अपना पांचवां शतक बनाया। पुजारा जिन्हें चोटिल टॉम हैन्स की अनुपस्थिति में ससेक्स के अंतरिम कप्तान नामित किया गया था।

मिडिलसेक्स के खिलाफ 144 गेंदों में अपना शतक बनाया। पुजारा के नाम अब इस सीजन में सात मैचों में पांच शतक हैं, जिसमें दो दोहरे शतक और 170 का नाबाद स्कोर शामिल हैं। उन्होंने सुबह 115 रन से आगे खेलना शुरू किया और 150 रन बनाकर खेल रहे हैं।

Pujara doing what he does best, scoring runs. 💯 @cheteshwar1 👏 pic.twitter.com/NiKOkV6dct

लार्ड्स में खेले जा रहे इस मैच में ससेक्स ने लंच तक छह विकेट पर 412 रन बनाये थे। टॉम हेन्स के चोटिल होने के कारण पुजारा को ससेक्स की कप्तानी सौंपी गयी। भारतीय टेस्ट टीम के अहम सदस्य पुजारा का यह इस सत्र में सात काउंटी मैचों में पांचवां शतक है।

Ready for day two against Middlesex - COME ON SUSSEX! 🙌



Watch live on the Matchday Centre. 📺 ⬇ #GOSBTS