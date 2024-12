Corbin Bosch-Sam Konstas-Ben Curran Boxing Day Test: कोंस्टास ने 65 गेंद में 60 रन बनाए, कोर्बिन बॉश ने 63 रन देकर झटके 4 विकेट, बेन कुरेन ने खेली 68 की पारी

Highlights Corbin Bosch-Sam Konstas-Ben Curran Boxing Day Test: कोर्बिन बॉश ने पाकिस्तान की नानी याद दिला दी। Corbin Bosch-Sam Konstas-Ben Curran Boxing Day Test: जसप्रीत बुमराह की गेंद पर चौके और छक्के की बारिश कर दी। Corbin Bosch-Sam Konstas-Ben Curran Boxing Day Test: बेन कुरेन ने 74 गेंद में 11 चौके की मदद से 68 रन की शानदार पारी खेली।

Corbin Bosch-Sam Konstas-Ben Curran Boxing Day Test: बॉक्सिंग डे टेस्ट पर डेब्यू के साथ शानदार शुरुआत हुई। टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले उन्नीस वर्ष के सैम कोंस्टास ने टीम इंडिया के खिलाफ कमाल की पारी खेली। दुनिया के सबसे बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर चौके और छक्के की बारिश कर दी। सैम ने पहले मैच में 65 गेंद खेलकर 60 रन बनाए। दूसरी ओर 30 साल की उम्र में पर्दापण करने वाले कोर्बिन बॉश ने पाकिस्तान की नानी याद दिला दी। 15 ओवर में 4 मेडन रखते हुए 63 रन देकर 4 विकेट निकाले और बॉश ने अपने टेस्ट करियर की पहली गेंद पर विकेट लिया।

4 wickets on debut! 🔥



A huge round of applause for Corbin Bosch, who takes an incredible 4 wickets in his Test match debut, during the Pakistan 1st batting innings! 🙌



Passion personified! ✨🇿🇦#WozaNawe#BePartOfIt#SAvPAKpic.twitter.com/dsZGyXPAwb — Proteas Men (@ProteasMenCSA) December 26, 2024

An honour, and a privilege 🇿🇦



Corbin Bosch makes his 2nd debut in less than a week for the Proteas. As Wiaan Mulder hands him his test-cricket cap for the Proteas! 🧢👏#WozaNawe#BePartOfIt#SAvPAKpic.twitter.com/D0CZiax7If— Proteas Men (@ProteasMenCSA) December 26, 2024

Corbin Bosch is FAST and Destructive 🔥



For someone who averages 40+ with the bat in FC cricket to take a 4-fer on debut is just brilliant 👏🏻 #SAvPAKpic.twitter.com/FZYWYyZuQ3— Cricketangon (@cricketangon) December 26, 2024

पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद (17) को आउट करके उपलब्धि हासिल की। वह बर्ट वोग्लर, डेन पीट, हार्डू विलजोएन और शेपो मोरेकी के बाद पहली गेंद पर विकेट लेने वाले पांचवें दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज बन गए। जिम्बाब्बे के ओपनर बेन कुरेन ने भी आज ही अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया। बेन कुरेन ने 74 गेंद में 11 चौके की मदद से 68 रन की शानदार पारी खेली।

Zimbabwe batters seize the initiative in Boxing Day clash against Afghanistan 👏#ZIMvAFG 📝: https://t.co/h4J3xasDJzpic.twitter.com/wZT1dDpc6Y — ICC (@ICC) December 26, 2024

डेन पैटरसन और कोर्बिन बॉश की शानदार गेंदबाजी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के शुरुआती दिन गुरुवार को यहां पाकिस्तान को 211 रन पर आउट कर दिया। पैटरसन ने 61 रन देकर पांच विकेट लिए जबकि अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे बॉश ने 63 रन देकर चार विकेट हासिल किए। मार्को यानसन को भी एक विकेट मिला।

सैम कोंस्टास ने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ अपनी बेबाक बल्लेबाजी से एमसीसी पर बल्लेबाजी करने के तरीके की धज्जियां उड़ा दीं जिस पर पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस ऑस्ट्रेलियाई युवा ने उन्हें दिग्गज वीरेंद्र सहवाग की याद दिला दी। 19 वर्षीय कोंस्टास ने टेस्ट पदार्पण पर अपनी शानदार बल्लेबाजी से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।

उन्होंने आधुनिक क्रिकेट के सबसे सम्मानित तेज गेंदबाजों में से एक बुमराह की गेंद पर अपने रैंप शॉट से भारतीय खेमे को हैरत में डाल दिया। शास्त्री ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि किसी ने खेल के किसी भी प्रारूप में बुमराह के खिलाफ इस तरह बल्लेबाजी की है, लाल गेंद के क्रिकेट की तो बात ही छोड़िए। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस तरह के आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरना और कुछ बेहतरीन शॉट लगाने की कोशिश करना, यह कुछ और ही था। उसने एमसीसी पर बल्लेबाजी करने के तरीके की धज्जियां उड़ा दीं। ’’ शास्त्री ने कहा कि एक समय ऐसा लगा कि भारत के पास कोई योजना ही नहीं बची है। उन्होंने कहा, ‘‘शुरू में वह पहले दो शॉट चूक गया और भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर मुस्कान थी।

Virat Kohli and Sam Konstas exchanged a heated moment on the MCG. #AUSvINDpic.twitter.com/QL13nZ9IGI — cricket.com.au (@cricketcomau) December 26, 2024

उन्होंने सोचा ‘अगर वह मौके बनायेगा तो हम उसे जल्दी आउट कर देंगे।’ लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने लगा, सारी मुस्कान गायब हो गई। आइडिया गायब हो गए। ’’ शास्त्री ने कहा कि कोंस्टास भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज सहवाग की तरह पूरी तरह से मनोरंजन करने वाले खिलाड़ी हैं और उन्होंने इस युवा खिलाड़ी के ऑस्ट्रेलिया में सफल करियर की भविष्यवाणी की।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं कहूंगा कि जिस तरह से वह खेलता है और जो मौके लेता है उसमें उसे कुछ असफलता भी मिलेंगी। वह मुझे वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाता है जब वह पहली बार मैदान पर उतरा था। जब वह खेलता तो दर्शकों का मनोरंजन करता। वह मनोरंजन करने के लिए ही पैदा हुआ। अगर वह ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ समय तक खेलता है तो वह बिल्कुल वैसा ही करेगा। ’’ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज जस्टिन लैंगर ने कहा कि कोंस्टास ने जो किया है, वह आसान नहीं है।