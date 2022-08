CWG 2022: इंग्लैंड को 4 रन से हराकर फाइनल में भारत, स्मृति मंधाना ने किया कमाल, 23 गेंद में फिफ्टी

Highlights दीप्ति शर्मा ने 20 गेंद में 22 रन का योगदान दिया। भारत ने पावरप्ले के छह ओवर में 64 रन बना लिये थे। भारतीय पारी में पावरप्ले के बाद के 14 ओवरों में 100 रन जुड़े।

Commonwealth Games 2022: भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 4 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। राष्ट्रमंडल खेलों की क्रिकेट स्पर्धा फाइनल मुकाबला 7 अगस्त को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टीम में दूसरा सेमीफाइनल हो रहा है।

भारत ने पांच विकेट पर 164 रन का स्कोर खड़ा किया। इंग्लैंड की टीम 160 रन बना सकी। स्मृति मंधाना के 32 गेंद में तीन छक्के और आठ चौके जड़ित 61 रन बनाए। जेमिमा रोड्रिगेज की नाबाद 44 रन की उपयोगी पारी खेली। मंधाना की पावरप्ले में खेली गयी आक्रामक पारी ने इस स्कोर की नींव रखी जबकि रोड्रिग्स (सात चौके) ने 31 गेंद की नाबाद पारी ने इसे बढ़ाने में मदद की।

मंधाना ने इस दौरान महिला क्रिकेट में टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक भी जड़ दिया जिसके लिये उन्होंने केवल 23 गेंद खेली। दीप्ति शर्मा ने 20 गेंद में 22 रन का योगदान दिया। हालांकि भारत ने पावरप्ले के छह ओवर में 64 रन बना लिये थे जिसे देखकर लगता है कि उनके स्कोर में 15 रन कम रह गये। पावरप्ले के बाद के 14 ओवरों में 100 रन जुड़े।

Innings Break!



61(32) from @mandhana_smriti & 44*(31) from @JemiRodrigues guide #TeamIndia to a total of 164/5 on the board.



Over to our bowlers now 🫡



Scorecard - https://t.co/ex8lGZQVs1#INDvENG#B2022