Commonwealth Games 2022: ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर ने किया धमाल, टी20 में 100 शिकार, धोनी और गिलक्रिस्ट भी रह गए पीछे

Highlights एलिसा हीली के पास अब किसी भी विकेटकीपर द्वारा सबसे अधिक आउट होने का रिकॉर्ड है। भारत के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को यहां राष्ट्रमंडल खेलों के पदार्पण में आस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा।

Commonwealth Games 2022: ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर और सलामी बल्लेबाज एलिसा हीली टी20ई क्रिकेट में 100 आउट करने वाली पहली विकेटकीपर बन गई हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में दो भारतीय बल्लेबाजों को आउट करने में अहम भूमिका निभाई।

ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलिसा हीली ने भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के दो कैच लपके। हीली के पास अब किसी भी विकेटकीपर द्वारा सबसे अधिक आउट होने का रिकॉर्ड है और उसने भारत के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया है।

Australia's Alyssa Healy has become the first ever wicket-keeper to register 100 dismissals in T20I cricket 👏#B2022pic.twitter.com/6IbVO0dMNi — ICC (@ICC) July 30, 2022

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को यहां राष्ट्रमंडल खेलों के पदार्पण में आस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। महिला क्रिकेट के पदार्पण मैच में भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह के शानदार प्रदर्शन के बावजूद आस्ट्रेलिया ने वापसी करते हुए भारत को तीन विकेट से हरा दिया।

No team had ever come from behind in a T20I like the Aussies did last night. This team's depth is unreal @JollyLauz18 | #BoldInGold | #B2022https://t.co/KuBi6CTvYJ — cricket.com.au (@cricketcomau) July 30, 2022

आस्ट्रेलिया के लिये 155 रन का लक्ष्य मुश्किल नहीं था लेकिन अपना सातवां टी20 मैच खेल रही रेणुका ने चार ओवर में 18 रन देकर चार विकेट लेते हुए आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी । आस्ट्रेलिया के पांच विकेट 49 रन पर गिर गए थे लेकिन इसके बाद भारत ने कोताही बरत दी जिससे एशले गार्डनर (35 गेंद में नाबाद 52 रन) ने टीम को मैच में लौटा दिया।

That's that from our first game at #CWG2022



Australia win by 3 wickets.#TeamIndia will look to bounce back in the next game.



Scorecard - https://t.co/cuQZ7NHmpB#AUSvIND#B2022pic.twitter.com/p1sn3xS6kj — BCCI Women (@BCCIWomen) July 29, 2022

उन्होंने ग्रेस हैरिस (37) के साथ 51 और अलाना किंग (नाबाद 18) के साथ 47 रन की साझेदारी की। मौजूदा टी20 और वनडे विश्व चैम्पियन आस्ट्रेलिया ने संकट से निकलकर जीत दर्ज करके अपने तेवर और तैयारी भी दिखा दी।