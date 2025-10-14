शुभमन गिल को टेस्ट-वनडे में कप्तान नियुक्त करके कोई एहसान नहीं किया?, कोच गौतम गंभीर बोले-इंग्लैंड में सबसे कठिन परीक्षा पास किया, हकदार है...

रोहित शर्मा की जगह वनडे टीम का कप्तान भी बनाया गया है जिसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के दौरे से होगी।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 14, 2025 16:24 IST2025-10-14T16:23:32+5:302025-10-14T16:24:40+5:30

Coach Gautam Gambhir said Wasn't Shubman Gill doing any favors appointing Test and ODI captain passed toughest test in England he deserves it | शुभमन गिल को टेस्ट-वनडे में कप्तान नियुक्त करके कोई एहसान नहीं किया?, कोच गौतम गंभीर बोले-इंग्लैंड में सबसे कठिन परीक्षा पास किया, हकदार है...

photo-bcci

Highlights मुख्य कोच के रूप में नए कप्तान को कैसे संभालते हैं।मेरा मानना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत की है।कप्तान बनाकर किसी ने उन पर कोई एहसान नहीं किया है।

नई दिल्लीः भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने युवा कप्तान शुभमन गिल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इंग्लैंड में कप्तान के रूप में अपनी सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है और किसी ने भी उन्हें टेस्ट और वनडे दोनों प्रारूपों में कप्तान नियुक्त करके कोई एहसान नहीं किया है। भारत ने गिल की कप्तानी में इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैच की श्रृंखला बराबर कराई थी जबकि अब उसने वेस्टइंडीज को दोनों मैच में हराया। गिल को अब रोहित शर्मा की जगह वनडे टीम का कप्तान भी बनाया गया है जिसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के दौरे से होगी।

गंभीर से जब पूछा गया कि वह मुख्य कोच के रूप में नए कप्तान को कैसे संभालते हैं, उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें अपना स्वाभाविक दृष्टिकोण बनाए रखने की इजाजत देकर। मुझे लगता है कि उन्हें टेस्ट या वनडे कप्तान बनाकर किसी ने उन पर कोई एहसान नहीं किया है। मुझे लगता है कि वह इसके हकदार हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत की है।

कप्तान के रूप में इंग्लैंड दौरे में वह पहले ही सबसे कठिन परीक्षा पास कर चुके हैं। इंग्लैंड का दौरा वास्तव में काफी कठिन था क्योंकि हमारा मुकाबला विदेशी परिस्थितियों में एक मजबूत टीम से था। गिल ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और खिलाड़ियों के बीच अपने लिए सम्मान अर्जित किया।’’ गंभीर फिलहाल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इस बात को लेकर चिंतित नहीं हैं कि भारत 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगा या नहीं।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं अभी इतने आगे के बारे में नहीं सोच रहा हूं कि 2027 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्या होगा। मैं वर्तमान में बने रहना चाहता हूं। हमारे लिए प्रत्येक श्रृंखला में जीत दर्ज करना महत्वपूर्ण है। हमारा कार्यक्रम काफी व्यस्त है और उम्मीद है कि आगे भी हम अनुकूल परिणाम हासिल करेंगे।’’ 

Open in app
टॅग्स :Shubman GillTeam IndiaAustralia Cricket TeamGautam Gambhirशुभमन गिलटीम इंडियाऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीमगौतम गंभीर