CSK vs LSG IPL 2023: राहुल ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी, जानें धोनी ने किस खिलाड़ी को किया बाहर, देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चार बार की चैम्पियन टीम यहां चार साल बाद लौटी है। दर्शकों में इसे लेकर काफी उत्साह है और पूरा स्टेडियम कल चेन्नई के पीले रंग में रंगा रहेगा।

Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants IPL 2023: लखनऊ सुपर जाइंट्स टीम के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। राहुल की टीम पहले मैच में जीत दर्ज की और महेंद्र सिंह धोनी टीम को हार का सामना करना पड़ा।

लखनऊ सुपर जाइंट्स के कप्तान केएल राहुल ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल के मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। लखनऊ टीम में जयदेव उनादकट की जगह यश ठाकुर को शामिल किया गया है जबकि चेन्नई टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Take a look at the Playing XIs for the #CSKvLSG contest!



What do you make of the two sides tonight 🤔



