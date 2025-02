Champions Trophy 2025: दुबई में टीम इंडिया के मैचों के लिए जनरल स्टैंड टिकटों की शुरुआती कीमत क्या है?

Highlights आईसीसी ने सभी मैचों के लिए सामान्य स्टैंड टिकटों की शुरुआती कीमत जारी की सामान्य स्टैंड के लिए कीमतें 125 दिरहम (₹2963.75) से शुरू होंगी टिकट 3 फरवरी (सोमवार), 2025 को शाम 5:30 बजे लाइव होंगे

Champions Trophy 2025: आईसीसी ने आगामी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत के सभी मैचों के लिए सामान्य स्टैंड टिकटों की शुरुआती कीमत जारी कर दी है, जिसमें मेन इन ब्लू दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अपने खेल खेलने के लिए तैयार है। इसके लिए टिकट 3 फरवरी (सोमवार), 2025 को शाम 5:30 बजे लाइव होंगे और सामान्य स्टैंड के लिए कीमतें 125 दिरहम (₹2963.75) से शुरू होंगी।

बीसीसीआई द्वारा पाकिस्तान में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए, रोहित शर्मा और उनकी टीम दुबई में न्यूजीलैंड (2 मार्च), बांग्लादेश (20 फरवरी) और पाकिस्तान (23 फरवरी) के खिलाफ अपने मैच खेलेगी। 23 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला मैच दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंद्विता के इतिहास और दोनों के बीच राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण अधिकांश ध्यान आकर्षित करने वाला है। इसलिए, इसके लिए टिकटों की भारी मांग होगी।

ICC Champions Trophy 2025 Promo 👏🏻 But the video avoids referring Pakistan as the host 😮pic.twitter.com/cYdb2m5Eor