Champions Trophy 2025: 'यह संभव ही नहीं है कि पाकिस्तान...', पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने टीम भेजने से इनकार करने पर भारत को घेरा

Champions Trophy 2025: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान भविष्य में टूर्नामेंट के लिए भारत की यात्रा नहीं कर सकता है, जबकि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पड़ोसी देश में टीम भेजने से इनकार कर रहा है, जिसे उन्होंने "असमान" स्थिति करार दिया। बीसीसीआई द्वारा आईसीसी को पाकिस्तान में टीम भेजने में असमर्थता जताए जाने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का भाग्य अधर में लटक गया है, और वैश्विक संस्था ने अंतिम निर्णय लेने के लिए शुक्रवार को अपने कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों की एक वर्चुअल बैठक बुलाई है।

नकवी कल रात गद्दाफी स्टेडियम में निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए आए थे, इस दौरान उन्होंने कहा, "यह संभव ही नहीं है कि पाकिस्तान भारत में जाकर सभी इवेंट खेलता रहे, लेकिन भारतीय अधिकारी अपनी टीम को पाकिस्तान में खेलने के लिए भेजने को तैयार नहीं हैं। हम ऐसी असमान स्थिति नहीं होने दे सकते।" हालांकि, नकवी ने चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए ‘हाइब्रिड’ मॉडल के बारे में सुरक्षित रुख अपनाया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि पीसीबी प्रस्तावित प्रारूप को स्वीकार नहीं करेगा।

उन्होंने कहा, "मैं बस इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि बैठक में जो भी होगा, हम अच्छी खबरें और ऐसे फैसले लेकर आएंगे जिन्हें हमारे लोग स्वीकार करेंगे।" ऐसी खबरें थीं कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश की जा रही है, लेकिन नकवी ने कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई। नकवी ने कहा कि ऐसे सभी फैसले और आईसीसी बैठक के नतीजे पाकिस्तान सरकार को बताए जाएंगे, जो अंतिम फैसला लेगी।

"We will not play any cricket with India in India if BCCI doesn't send their team to Pakistan for 2025 Champions Trophy," says Mohsin Naqvi 🇮🇳🇵🇰🔥🔥



