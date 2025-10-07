चेयरमैन साहब! एशिया कप ट्रॉफी का क्या होगा? जब मोहसिन नकवी से पत्रकार ने पूछा, तो देखें क्या हुआ, VIDEO

इस्लामाबाद: एशिया कप 2025 ट्रॉफी विवाद के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी हाल ही में सुर्खियों में आए हैं। अबरार अहमद के रिशेप्शन समारोह में उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में, जब एक रिपोर्टर ने उनसे ट्रॉफी के भविष्य के बारे में पूछा, तो नक़वी ने सवाल को नज़रअंदाज़ कर दिया।

46 वर्षीय नक़वी पिछले कुछ समय से खबरों में छाए हुए हैं, जब टीम इंडिया द्वारा उनसे एशिया कप 2025 की ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद उन्हें ट्रॉफी से हटा दिया गया। बीसीसीआई द्वारा महाभियोग की धमकी की खबरों के बीच, नक़वी ने कथित तौर पर ट्रॉफी अमीरात क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) को सौंप दी है। हालाँकि, टूर्नामेंट जीतने वाली भारतीय टीम को अभी तक ट्रॉफी नहीं मिली है।

एशिया कप के 2025 संस्करण के दौरान, नकवी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 'फाइटर जेट' वाला इशारा करते हुए एक वीडियो शेयर करके विवाद खड़ा कर दिया था। 46 वर्षीय नकवी का यह पोस्ट फाइनल से पहले आया था और इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत के खिलाफ सुपर 4 मैच के दौरान भी ऐसा ही इशारा किया था।

Chairman PCB & Asian Cricket Council President Moshin Naqvi, faced questions about the ACC trophy controversy during Abrar Ahmed’s valima in Karachi. Here’s his response.#AsiaCup2025#Karachi#TOKSportspic.twitter.com/788xkFa0ka — TOK Sports (@TOKSports021) October 6, 2025

यह इशारा हाल ही में हुए सैन्य गतिरोध के दौरान पाकिस्तानी सेना के छह सैन्य विमानों को मार गिराने के अपुष्ट या निराधार दावों की ओर इशारा करता है। इसके अलावा, सलामी बल्लेबाज साहिबज़ादा फरहान ने सुपर 4 मैच में भारत के खिलाफ अपने अर्धशतक का जश्न बंदूक की नोक पर मनाया। हालाँकि आईसीसी ने फरहान को चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन विश्व क्रिकेट संस्था ने रऊफ पर उनकी मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया।

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज और सुपर 4 में अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा दिया। फिर भी, पाकिस्तान ने शुरुआत में टीम को थोड़ा डराया, लेकिन तिलक वर्मा के 69 रनों की बदौलत भारत जीत हासिल कर नौवां खिताब जीतने में सफल रहा।