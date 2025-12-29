बस ड्राइवर ने विराट कोहली का वीडियो बनाने के लिए अपनाया ऐसा तरीका, देखकर हंस पड़े फैंस

Highlights विराट कोहली को रिकॉर्ड करता रहा बस ड्राइवर, किसी को नहीं लगी भनक विराट कोहली का वीडियो बनाने के लिए बस ड्राइवर ने दिखाई गजब की चालाकी

विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली और रोहित शर्मा की मौजूदगी ने फैंस का खास ध्यान खींचा। दोनों खिलाड़ियों से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसी बीच एक मज़ेदार वीडियो चर्चा में आ गया है, जिसमें दिल्ली टीम के बस ड्राइवर ने विराट कोहली का वीडियो बनाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। यह वीडियो गुजरात के खिलाफ दिल्ली की जीत के बाद का बताया जा रहा है। क्लिप में देखा जा सकता है कि बस ड्राइवर ने चुपचाप अपना मोबाइल एक तरफ रखकर खुद को, विराट कोहली और टीम के अन्य खिलाड़ियों को एक ही फ्रेम में रिकॉर्ड कर लिया। खास बात यह रही कि उसने पूरा समय गंभीर चेहरा बनाए रखा, ताकि किसी को शक न हो। इस वीडियो में विराट कोहली के साथ ईशांत शर्मा, दिल्ली टीम के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ भी नजर आते हैं। ड्राइवर की चालाकी और एक्टिंग ने सोशल मीडिया यूज़र्स का दिल जीत लिया है और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।