Border Gavaskar Trophy: टीम इंडिया ने नागपुर में पहले टेस्ट से पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को टीम ने अभ्यास सत्र के दौरान जमकर पसीना बहाया। चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला 9 फरवरी से नागपुर में शुरू होगी। घरेलू टेस्ट श्रृंखला में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर हावी रही है। साल 2004 से ऑस्ट्रेलिया ने भारत में कोई टेस्ट श्रृंखला नहीं जीती है। इस बार भी भारत अपने दबदबे को कायम करना चाहेगा।

वहीं भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला की तैयारी की कवायद में स्पिनरों की मददगार पिच पर बल्लेबाजी अभ्यास के लिये आस्ट्रेलियाई टीम 21 वर्ष के स्पिनर महीश पिथिया की सेवाएं ले रही है जिनका एक्शन रविचंद्रन अश्विन से मिलता है। ऑफ स्पिनर अश्विन को लेकर आस्ट्रेलियाई खेमा काफी चिंतित है। क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू की रिपोर्ट के अनुसार ,‘‘आस्ट्रेलियाई टीम ने टेस्ट दौरे के पहले अभ्यास सत्र में डुप्लीकेट रविचंद्रन अश्विन की गेंदों का सामना किया है ।’’

बॉर्डर गावस्कर ट्राफी के लिए भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलिया भारत से चार टेस्ट मैच और तीन वनडे मुकाबला खेलगी। नागपुर टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट मुकाबला 17 फरवरी से अरुण जेटली मैदान, दिल्ली में खेला जाएगा। इसके बाद तीसरा टेस्ट मैच 01 मार्च से हिमाचल के खूबसूरत मैदान धर्मशाला में खेला जाएगा। जबकि सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 9 मार्च से अहमदाबाद में खेला जाएगा।

