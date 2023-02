Highlights नागपुर में भारत की ओर से सूर्यकुमार यादव और विकेटकीपर श्रीकर भरत ने टेस्ट डेब्यू किया है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्पिनर टॉड मर्फी अपना पहला टेस्ट खेल रहे हैं। नागपुर में खेला जा रहा है पहला टेस्ट मैच, ऑस्ट्र्लिया की पहले बल्लेबाजी।

नागपुर: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ गुरुवार को यहां पहले क्रिकेट टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने सूर्यकुमार यादव और विकेटकीपर श्रीकर भरत को पदार्पण का मौका दिया जबकि ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्पिनर टॉड मर्फी अपना पहला टेस्ट खेल रहे हैं। चोट से उबरने के बाद रविंद्र जडेजा की भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी हुई है।

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, श्रीकर भरत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज।

ऑस्ट्रेलिया: डेविड वॉर्नर, उस्मान ख्वाजा, मारनस लाब्यूसगेन, स्टीवन स्मिथ, मैट रेनशॉ, पीटर हैंड्सकॉम्ब, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस (कप्तान), नाथन लियोन, टॉड मर्फी, स्कॉट बोलैंड।

