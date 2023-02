IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया ने वीडियो जारी कर याद दिलाई भारत की शर्मनाक पारी, 36 रनों पर ऑल आउट हो गई थी टीम इंडिया

Highlights ऑस्ट्रेलिया ने ट्विटर अकाउंट में भारतीय टीम को चिढ़ाते हुए दिसंबर 2020 का वीडियो शेयर किया इस मुकाबले में भारतीय टीम 36 रनों पर ऑलआउट हो गई थी इस मैच को ऑस्टेलिया क्रिकेट टीम ने बड़े अंतर से जीता था

Border-Gavaskar Trophy: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 फरवरी से होने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के शुरू होने से पहले कंगारू टीम ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने भारत की एक शर्मनाक पारी की याद दिलाई है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट में भारतीय टीम को चिढ़ाते हुए दिसंबर 2020 का वीडियो शेयर किया गया है जिसमें भारतीय टीम 36 रनों पर ऑलआउट हो गई थी।

ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चार मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला 17 दिसंबर 2020 से शुरू हुआ था। मैच की पहली पारी में भारतीय टीम ने 244 रन बनाए थे, जिसके जवाब में आस्ट्रेलियाई टीम महज 191 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। हालांकि दूसरी पारी में इंडिया के बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप रहे और पूरी टीम 36 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच बड़े अंतर से जीता था।

All out for 36 😳



The Border-Gavaskar Trophy starts on Thursday! #INDvAUSpic.twitter.com/Uv08jytTS7