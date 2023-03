Border-Gavaskar Trophy 2023: भारतीय धरती पर विशेष शतक पूरा करने के बाद खुश, ख्वाजा 2013 और 2017 के पिछले दौरों पर मैदान में ‘ड्रिंक्स’ ले जाया करते थे...

Highlights शब्दों में इसकी खुशी और दर्द को महसूस किया जा सकता था। पहले दिन स्टंप तक टीम के चार विकेट पर 255 रन में नाबाद 104 रन जोड़े। शतक जड़ने के बाद कभी इतना मुस्कुराया हूं, इसमें भावनायें थीं।

Border-Gavaskar Trophy 2023: आस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा भारतीय धरती पर विशेष शतक पूरा करने के बाद काफी मुस्कुरा रहे थे और उन्हें याद नहीं कि वह सैकड़ा जड़ने के बाद कभी इस तरह मुस्कुराये हों। उन्होंने भारत दौरे पर कभी भी शतक जड़ने का सपना नहीं देखा था क्योंकि 2013 और 2017 के पिछले दौरों पर वह मैदान में ‘ड्रिंक्स’ ले जाया करते थे।

लेकिन इस दौरे पर वह आस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साबित हुए। उन्होंने भारत के बेहतरीन आक्रमण का छह घंटे डटकर सामना करते हुए गुरूवार को चौथे और अंतिम टेस्ट में पहले दिन स्टंप तक टीम के चार विकेट पर 255 रन में नाबाद 104 रन जोड़े। उनके शब्दों में इसकी खुशी और दर्द को महसूस किया जा सकता था।

