Border-Gavaskar Trophy 2023: सीरीज की बात छोड़िये, भारत में टेस्ट जीतना भी चुनौतीपूर्ण, स्टीव और डेविड ने कहा-टीम इंडिया को हराना एशेज जीतने से बड़ी उपलब्धि

Highlights भारत में टेस्ट श्रृंखला जीतते है तो यह एशेज जीत से बड़ी सफलता है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों के खिलाफ खेलने को लेकर उत्सुक हैं। विश्व क्रिकेट में यह हर किसी का लक्ष्य भारत में कोशिश करना और जीतना होता है।

Border-Gavaskar Trophy 2023: भारत में चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भाग लेने के लिए तैयार स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर सहित ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष खिलाड़ियों का मानना है कि इस देश में श्रृंखला में जीत एशेज जीतने से बड़ी उपलब्धि है। दोनों देशों के बीच चार मैचों की श्रृंखला का आगाज नौ फरवरी से नागपुर में होगा।

‘क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू’ पर जारी वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने भारत दौरे की चुनौतियों के बारे में बात की। इस वीडियो में स्मिथ ने कहा, ‘‘ श्रृंखला की बात छोड़िये, भारत में टेस्ट जीतना भी चुनौतीपूर्ण है। हम अगर ऐसा करने में सफल रहे तो यह काफी बड़ी बात होगी। मुझे लगता है कि अगर आप भारत में टेस्ट श्रृंखला जीतते है तो यह एशेज जीत से बड़ी सफलता है।’’

What’s tougher: An India tour, or away Ashes series?



The Aussie Test stars have their say #INDvAUSpic.twitter.com/ljF0II6LBo