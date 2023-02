Border-Gavaskar Trophy 2023: पांच महीने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार वापसी, 11वीं बार झटके 5 विकेट, ऑस्ट्रेलिया 177 पर आउट

Highlights पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन 177 रन पर आउट हो गई। मार्नस लाबुशेन ने 49, स्टीव स्मिथ ने 37 और एलेक्स कैरी ने 36 रन की पारी खेली। पीटर हैंड्सकॉम्ब 31 रन बनाए।

Border-Gavaskar Trophy 2023: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन 177 रन पर आउट हो गई। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 5 जबकि रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट चटकाए। मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को 1-1 विकेट मिला।

ऑस्ट्रेलिया की ओर से मार्नस लाबुशेन ने 49, स्टीव स्मिथ ने 37 और एलेक्स कैरी ने 36 रन की पारी खेली। पीटर हैंड्सकॉम्ब 31 रन बनाए। घुटने की सर्जरी से उबर कर लगभग पांच महीने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी बॉर्डर-गावस्कर सीरीज में वापसी कर रहे हरफनमौला रविंद्र जडेजा ने कमाल का प्रदर्शन किया। 11वीं बार 5 विकेट लिए।

