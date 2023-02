Border-Gavaskar Trophy 2023: स्वीप खेलने का मंत्र, भारतीय टीम ने नौ स्पिनरों के खिलाफ अभ्यास किया, देखें वीडियो

Highlights आंकड़ा उनके टेस्ट करियर के 35 विकेट में से एक तिहाई से ज्यादा है। नाथन लियोन की ऑफ स्पिन ने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया था। भारतीय टीम ने नेट सत्र में नौ स्पिनरों के खिलाफ अभ्यास किया।

Border-Gavaskar Trophy 2023: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला में स्पिन गेंदबाजों की मददगार पिचों पर खेलने का दांव उलटा पड़ने से बचने के लिए भारतीय बल्लेबाजों ने मंगलवार को यहां दो पालियों में ऐसे गेंदबाजों के खिलाफ नेट अभ्यास में जमकर पसीना बहाया।

ऑस्ट्रेलिया के बायें हाथ के स्पिनर स्टीव ओ’कीफ ने छह साल पहले पुणे में स्पिनरों की मददगार पिच पर 12 विकेट झटक कर भारत को परेशान किया था। यह आंकड़ा उनके टेस्ट करियर के 35 विकेट में से एक तिहाई से ज्यादा है। इसी श्रृंखला के अगले मैच में नाथन लियोन की ऑफ स्पिन ने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया था।

भारतीय टीम ने नेट सत्र में नौ स्पिनरों के खिलाफ अभ्यास किया। इसमें चार स्पिनर 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा है जबकि पांच भारत की ‘ए’ और घरेलू टीमों से जुड़े खिलाड़ी हैं। रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव पांच दिनों के मैच के लिए अपनी ऊर्जा बचाते दिखे तो वही ऑफ स्पिनर पुलकित नारंग और जयंत यादव के साथ-साथ लेग स्पिनर राहुल चाहर और वामहस्त रविश्रीनिवासन साई किशोर और सौरभ कुमार ने भारतीय बल्लेबाजों को अभ्यास कराया।

घरेलू क्रिकेट में ऑफ स्पिन के अच्छे गेंदबाजों की कमी यहां साफ देखी जा सकती थी। नारंग और भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके जयंत मौजूदा घरेलू सत्र में शीर्ष 10 विकेट लेने गेंदबाजों की सूची में भी नहीं है। जलज सक्सेना को यहां भी उपेक्षा झेलनी पड़ी जबकि जयंत की उपस्थिति यह दर्शाती है कि भारतीय बल्लेबाज लियोन के खतरे से वाकिफ है।

भारतीय उपकप्तान लोकेश राहुल ने टीम की तैयारियों के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘जाहिर है हमने स्पिन को खेलने पर प्रमुखता से काम किया है। हम जानते हैं कि यहां भारत में पिचें कैसी होंगी और उससे क्या उम्मीद की जाये। इसे ध्यान में रखते हुए हमने स्पिन खेलने का अभ्यास किया।’’

शुभमन गिल और विराट कोहली अभ्यास सत्र में स्वीप शॉट खेलते हुए दिखे तो वहीं चेतेश्वर पुजारा ऑफ स्पिन के प्रभाव को कम करने के लिए क्रीज से काफी आगे निकल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। राहुल ने कहा, ‘‘प्रत्येक खिलाड़ी की अपनी व्यक्तिगत योजनाएं होती हैं। हर कोई एक निश्चित तरीके से खेलना चाहता है।

हर किसी का अपना एक तरीका होता है, जिस पर कोच के साथ चर्चा की गई है। हमने स्पिन को बेहतर तरीके से खेलने की कोशिश करने के प्रयास में एक बल्लेबाजी समूह के रूप में इस पर चर्चा की है।’’ भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने अभ्यास सत्र में गिल के साथ काफी समय बिताया। कोच ने इस दौरान इस युवा खिलाड़ी को स्वीप शॉट के दौरान गेंद को नीचे रखने के तरीके बताये। गिल को इसके बाद क्षेत्ररक्षण कोच टी दिलीप की देखरेख में फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर कैच का अभ्यास करते हुए देखा गया।

𝐓𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐲 𝐰𝐞 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐰𝐚𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐰𝐞 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫! The Border-Gavaskar Trophy is upon us! Let's get this rolling! #INDvAUS @mastercardindia pic.twitter.com/a8awUcQOqh

भारत की अंतिम एकादश को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है लेकिन गिल के शानदार लय को देखते हुए उन्हें मौका मिलने की संभावना ज्यादा है। स्पिनरों की मददगार पिचों पर गेंद पहले दिन से ही काफी टर्न करेगी और ऐसे में टीम में बेहतर विकेटकीपर की जरूरत होगी। इस मामले में कोना भरत का दावा इशान किशन के मुकाबले मजबूत है।

भरत कानपुर के ग्रीन पार्क मैदान पर कम उछाल वाली पिच में अश्विन के खिलाफ शानदार विकेटकीपिंग का कौशल दिखा चुके है। किशन हालांकि बायें हाथ के बल्लेबाज हैं और ऋषभ पंत की तरह ही आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं।

𝗔 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘄𝗯𝗮𝗰𝗸 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹! 👌👌



When @imjadeja scalped a match-winning 6️⃣-wicket haul against Australia 🙌 #TeamIndia



As we gear up for the #INDvAUS Nagpur Test, relive his bowling heroics during the 2017 Border-Gavaskar Trophy at home 🎥 👇https://t.co/8juk1ytWQfpic.twitter.com/xe73SrZdsC