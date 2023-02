Border-Gavaskar Trophy 2023: रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने कसा शिकंजा, झटके 6 विकेट, पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया कर रहा संघर्ष

Highlights चाय तक आठ विकेट पर 174 रन बनाए। पीटर हैंड्सकॉम्ब (नाबाद 29) और नाथन लियोन (नाबाद 00) क्रीज पर थे। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने चार जबकि रविचंद्रन अश्विन ने दो विकेट चटकाए।

Border-Gavaskar Trophy 2023: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन गुरुवार को यहां चाय तक आठ विकेट पर 174 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मार्नस लाबुशेन ने 49, स्टीव स्मिथ ने 37 और एलेक्स कैरी ने 36 रन की पारी खेली।

चाय के समय पीटर हैंड्सकॉम्ब (नाबाद 29) और नाथन लियोन (नाबाद 00) क्रीज पर थे। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने चार जबकि रविचंद्रन अश्विन ने दो विकेट चटकाए। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तहत मोहम्मद शमी ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। दरअसल, वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट हासिल करने वाले पांचवें भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं।

A brilliant session for #TeamIndia



Four wickets for @imjadeja & two wickets for @ashwinravi99 in the afternoon session as Australia are 174/8 at Tea on Day 1 of the 1st Test.



— BCCI (@BCCI) February 9, 2023

बोर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट में भारतीय बॉलर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी और रविचंद्रन अश्विन ने कमाल कर दिया। 89 मैच में 450 विकेट पूरे किए। रविचंद्रन ने ऑस्ट्रेलिया विकेटकीपर एलेक्स कैरी को 36 रन पर बोल्ड किया।