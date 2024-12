Border-Gavaskar series: राहुल को जायसवाल में अपनी झलक दिखती है?, 2014-15 की सीरीज में एमसीजी में डेब्यू कर...

Highlights राष्ट्रीय टीम के सीनियर साथी विजय ने साथ निभाई थी। 201 रन की साझेदारी की थी जो भारतीय रिकॉर्ड है। जैसा कि मैं 10 साल पहले था, पहली बार पारी का आगाज कर रहा था।

Border-Gavaskar series: लोकेश राहुल को 22 वर्षीय यशस्वी जायसवाल में अपनी झलक दिखती है जो अपने पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उसी स्थिति में नजर आ रहे हैं जैसे वह 10 वर्ष पूर्व अपनी शुरुआती ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे। राहुल ने 2014-15 की सीरीज में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर पदार्पण करते हुए छठे नंबर पर बल्लेबाजी की थी और तीन तथा एक रन की पारी खेली थी। उन्होंने हालांकि अगले ही मैच में सलामी बल्लेबाज के रूप में जोरदार वापसी करते हुए सिडनी में 110 रन बनाकर सभी का ध्यान खींचा था।

💬 💬 "I have batted a lot in the top order, so I know how I need to get my runs & processes to follow."#TeamIndia batter KL Rahul talks about adapting to the challenges of opening the batting. 👌#AUSvIND | @klrahulpic.twitter.com/nnH07U1nSe