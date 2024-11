Border-Gavaskar series: पर्थ टेस्ट में 5 विकेट लेने वाले जोश हेज़लवुड चोट के कारण एडिलेड से बाहर?, मिचेल मार्श के बाद ऑस्ट्रेलिया को एक और झटका

Highlights मिचेल मार्श के बाद ऑस्ट्रेलिया को एक और झटका लगा है। मैच में 5 विकेट अपने नाम किए थे। दूसरा मैच 6 दिसंबर से शुरू हो रहा है।

Border-Gavaskar series: मिचेल मार्श के बाद ऑस्ट्रेलिया को एक और झटका लगा है। तेज गेंदबाज जोश हेज़लवुड चोट के कारण एडिलेड टेस्ट से बाहर हो गए हैं। पर्थ के पहले टेस्ट में जोश ने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 1 विकेट लिए थे। मैच में 5 विकेट अपने नाम किए थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हार का सामना करना पड़ा था और 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से पीछे है। दूसरा मैच 6-10 दिसंबर से शुरू हो रहा है। पहले मैच में टीम इंडिया की पहली पारी 150 पर सिमट गई थी और जोश ने कमाल की गेंदबाजी की थी और भारतीय बल्लेबाज को रन के लिए तरसा दिया था।

A big blow for Australia ahead of the second Test in Adelaide.#WTC25 | AUSvINDhttps://t.co/vKdLYeiJVf — ICC (@ICC) November 30, 2024

Ponting believes Marnus Labuschagne and Steve Smith can borrow a page off Virat Kohli’s playbook to mount a comeback 💪



More ➡️: https://t.co/WiTHLE3P1u#AUSvIND#WTC25pic.twitter.com/rWraLHEFYy — ICC (@ICC) November 30, 2024

JUST IN: Josh Hazlewood ruled out of the second #AUSvIND Test with uncapped duo called up. Full details 👇https://t.co/ZHrw3TUO8a— cricket.com.au (@cricketcomau) November 30, 2024

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि जोश हेज़लवुड को 'कम ग्रेड की बायीं ओर की चोट' के कारण 6 दिसंबर से एडिलेड में भारत के खिलाफ गुलाबी गेंद से होने वाले दिन-रात के दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट में हेज़लवुड की कमी खलेगी। 2015 के सिडनी टेस्ट के बाद पहली बार ऐसा होगा।

A bit of rain around in Canberra today unfortunately, which means the start of the Prime Minister's XI v India two-day day-night match has been delayed #PMXIvIND



Stay tuned for updates: https://t.co/Odgxo5D7tVpic.twitter.com/jMZhNXvoiP — cricket.com.au (@cricketcomau) November 30, 2024

घरेलू मैदान पर बीजीटी मैच में चार दिग्गज हेज़लवुड, मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस और नाथन लियोन में से एक के बिना होगा। चौकड़ी ने भारत के खिलाफ लगातार नौ घरेलू टेस्ट मैचों में एक साथ प्रदर्शन किया है। अनकैप्ड तेज गेंदबाज सीन एबॉट और ब्रेंडन डोगेट को टीम की टीम में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया हेज़लवुड की कमी को स्कॉट बोलैंड को शामिल करके भरने की संभावना है।