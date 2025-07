भारतीय क्रिकेट बोर्डः सवाल, 70 साल के हो गए बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी?, क्या खेल विधेयक आने के बाद भी...

Highlights एक और मोड़ यह है कि राष्ट्रीय खेल विधेयक जल्द ही अस्तित्व में आने वाला है। उम्र की ऊपरी सीमा को मौजूदा 70 से बढ़ाकर 75 करने का प्रावधान है। लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 का हिस्सा बनने के लिए नये खेल विधेयक का पालन करना होगा।

Board of Control for Cricket in India: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के मौजूदा अध्यक्ष रोजर बिन्नी शनिवार को 70 साल के हो गए लेकिन फिलहाल इस बात की स्पष्टता नहीं है कि क्या वह सितंबर में होने वाली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) तक पद पर बने रहेंगे या तत्काल प्रभाव से पद छोड़ देंगे और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला अंतरिम प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इस मामले में एक और मोड़ यह है कि राष्ट्रीय खेल विधेयक जल्द ही अस्तित्व में आने वाला है। इसे केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान पेश करेंगे।

इसमें किसी भी प्रशासक के लिए पद पर बने रहने की उम्र की ऊपरी सीमा को मौजूदा 70 से बढ़ाकर 75 करने का प्रावधान है। बीसीसीआई का संविधान हालांकि न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति द्वारा तैयार किया गया है और इसमें बोर्ड अध्यक्ष की उम्र की सीमा 70 साल तय गयी है। बीसीसीआई राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) का हिस्सा है ऐसे में खेल विधेयक के लागू होने पर उसे भी इस विधेयक के दायरे में आने की संभावना है। बीसीसीआई भले ही सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीमों के लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 का हिस्सा बनने के लिए नये खेल विधेयक का पालन करना होगा।

जब बिन्नी के करीबी सूत्रों से संपर्क किया तो पता चला कि 70 वर्षीय बिन्नी को इस मामले में बोर्ड सचिव देवजीत सैकिया और कानूनी विभाग से संपर्क करेगे। राष्ट्रीय खेल विधेयक के मसौदे की जो प्रति पीटीआई के पास है उसके मुताबिक, ‘‘ कार्यकारी समिति के लिए नामांकन की अंतिम तिथि पर उस व्यक्ति की आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।’’

इसमें हालांकि कहा गया, ‘‘संबंधित खेल के अंतरराष्ट्रीय चार्टर में अगर 70 से 75 साल की आयु के व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति हो तो वह ऐसा कर अपना कार्यकाल पूरा कर सकता है। ’’ इस मसौदे में आयु से जुड़े प्रावधान को देखे तो कोई व्यक्ति अगर नामांकन की तिथि पर 69 वर्ष और 364 दिन का है और वह पदाधिकारी पद के लिए निर्वाचित होता है तो वह विधेयक लागू होने के बाद 70 वर्ष की आयु से परे भी अपना पूरा कार्यकाल जारी रख सकता है। बिन्नी ने शनिवार को 70 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जो कि किसी भी पदाधिकारी के लिए बीसीसीआई की आयु सीमा है।

नया खेल विधेयक अगर अगस्त तक लागू हो जाता है, तो यह 1983 के विश्व कप नायक को शीर्ष पद पर बनाये रख सकता है। ऐसे में वह कम से कम तीन साल का और कार्यकाल जारी रख सकते हैं। आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) की कार्यकारी परिषद में हालांकि फीफा या अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जैसा उम्र संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।

ऐसे में बीसीसीआई के ताकतवर लोग चाहे तो बिन्नी 75 साल की उम्र तक अपना कार्यकाल जारी रख सकते हैं। बीसीसीआई के पास ऐसे में उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त करने या खेल विधेयक के अस्तित्व में आने का इंतजार करने का विकल्प है।