India vs Afghanistan: भारत की बड़ी जीत, अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया, रोहित का शतक, विराट ने जड़ा अर्धशतक

Highlights अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की बड़ी जीत फिरोजशाह कोटला में खेले जा रहे मैच में अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया अफगानिस्तान ने आठ विकेट पर 272 रन बनाये थे

World Cup 2023 India vs Afghanistan: भारत ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में खेले जा रहे मैच में अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया है। अफगानिस्तान ने आईसीसी एकदिवसीय विश्व कप मैच में बुधवार को भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 272 रन बनाये थे। जवाब में रोहित शर्मा के विस्फोटक शतक और कोहली के अर्धशतक की मदद से भारत ने ये लक्ष्य केवल 35 ओवर में हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर 25 और विराट 55 रन बनाकर नाबाद रहे। रोहित शर्मा ने 131 रन बनाए।

