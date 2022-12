Big Bash League 2022-23: टी20 क्रिकेट का न्यूनतम स्कोर, सिडनी थंडर ने तुर्की रिकॉर्ड को तोड़ा, 15 रन और पूरी टीम 5.5 ओवर में आउट, कोई खिलाड़ी दोहरा अंक तक नहीं पहुंचा

Highlights पुरुष टी20 क्रिकेट के इतिहास में यह सबसे कम समय में समाप्त हुई पारी है। एडिलेड ने यह मैच 124 रन से जीता। सिडनी की पारी केवल 30 मिनट में समाप्त हो गई।

Big Bash League 2022-23: सिडनी थंडर की टीम शुक्रवार को एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ बिग बैश लीग (बीबीएल) के मैच केवल 15 रन पर आउट हो गई जो कि टी20 क्रिकेट के इतिहास में न्यूनतम स्कोर है।

सिडनी थंडर के सामने 140 रन का लक्ष्य था लेकिन हेनरी थॉर्नटन और वेस एगर की आग उगलती गेंदों के सामने उसकी पूरी टीम 5.5 ओवर में आउट हो गई। पुरुष टी20 क्रिकेट के इतिहास में यह सबसे कम समय में समाप्त हुई पारी है। एडिलेड ने यह मैच 124 रन से जीता। सिडनी की पारी केवल 30 मिनट में समाप्त हो गई।

थॉर्नटन ने उसके शीर्ष क्रम को लड़खड़ाया और तीन रन देकर पांच विकेट लिए। एगर ने चार विकेट हासिल किए जबकि मैथ्यू शार्ट को एक विकेट मिला। इससे पहले पेशेवर टी20 क्रिकेट में न्यूनतम स्कोर का रिकॉर्ड तुर्की के नाम था जिसने 2019 में चेक गणराज्य के खिलाफ 21 रन बनाए थे।

