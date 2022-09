Bhuvneshwar Kumar Asia Cup 2022: कोहली के बाद भुवी ने किया 'विराट' प्रदर्शन, 4 ओवर, एक मेडन, चार रन और 5 विकेट

Highlights भुवी दीपक चाहर और वाई चहल के बाद तीसरे स्थान पर हैं। डी चाहर ने बांग्लादेश के खिलाफ 7 रन देकर 6 विकेट निकाले हैं। विराट के बाद भुवनेश्वर कुमार ने धमाका कर दिया।

Bhuvneshwar Kumar Asia Cup 2022: एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने 71वां अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा। भारत ने औपचारिकता के मुकाबले में दो विकेट पर 212 रन बनाये। विराट के बाद भुवनेश्वर कुमार ने धमाका कर दिया।

भुवनेश्वर कुमार ने एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 4 ओवर में एक मेडन रखते हुए 4 रन देकर 5 विकेट निकाले। यह भुवी का बेस्ट प्रदर्शन है। भुवी दीपक चाहर और वाई चहल के बाद तीसरे स्थान पर हैं। चाहर ने बांग्लादेश के खिलाफ 7 रन देकर 6 विकेट निकाले हैं।

T20Is में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ आंकड़ेः

6/7 डी चाहर बनाम बांग्लादेश नागपुर 2019

6/25 वाई चहल बनाम इंग्लैंड बेंगलुरु 2017

5/4 भुवनेश्वर कुमार बनाम अफगानिस्तान दुबई 2022 *

5/24 भुवनेश्वर बनाम साउथ अफ्रीका जॉबबर्ग 2018

5/24 कुलदीप यादव बनाम इंग्लैंड मैनचेस्टर 2018...

विराट कोहली का शतक का 989 दिन का इंतजार खत्म हुआ और उनके 122 रन की मदद से भारत ने एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ औपचारिकता के मुकाबले में दो विकेट पर 212 रन बनाये । कोहली ने 61 गेंद में 12 चौकों और छह छक्कों की मदद से 122 रन की नाबाद पारी खेली । यह नवंबर 2019 के बाद उनका पहला और कैरियर का 71वां शतक है ।

इसके साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय शतकों के मामले में रिकी पोंटिंग की बराबरी कर ली और अब वह सचिन तेंदुलकर से पीछे हें । नियमित कप्तान रोहित शर्मा को आराम दिया गया और उनकी जगह कप्तानी कर रहे केएल राहुल ने 41 गेंद में 62 रन बनाये । उन्होंने कोहली के साथ पहले विकेट के लिये 76 गेंद में 119 रन जोड़े ।

कोहली ने मनचाही दिशा में शॉट्स खेले और चिर परिचित फॉर्म में लौटने के संकेत दिये । दूसरे छोर पर राहुल ने भी आत्मविश्वास से भरी पारी खेली । दोनों सलामी बल्लेबाजों ने स्पिनरों खासकर राशिद खान को संभलकर खेला । कोहली ने अपनी पारी में बेहतरीन स्वीप शॉट भी लगाये खासकर मुजीबुर रहमान को लगाया स्ट्रोक दर्शनीय था ।

उन्हें आठवें ओवर में डीप में मोहम्मद नबी ने जीवनदान भी दिया । भारत ने दस ओवर में बिना किसी नुकसान के 87 रन बनाये । कोहली ने तेज गेंदबाज फरीद अहमद की गेंद पर पूल शॉट खेलकर शतक पूरा किया । उन्होंने शतक लगाने के बाद हेलमेट उतारा और अपनी चेन को चूमा । उन्होंने फजलहक फारूकी को दो छक्के और एक चौका लगाकर भारत को 200 के पार पहुंचाया।