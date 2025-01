Beau Webster IND vs AUS 5th Test: 10 साल बाद ट्रॉफी, विजयी चौका, हर खिलाड़ी ऐसा डेब्यू मांगे?, ब्यू वेबस्टर के पास खुशी बयां करने के लिए अल्फाज नहीं, देखें वीडियो

Highlights Beau Webster IND vs AUS 5th Test: मुझे यकीन है कि सभी इसका जश्न मना रहे होंगे। Beau Webster IND vs AUS 5th Test: सुंदर को चौका लगाकर आस्ट्रेलिया को जीत तक पहुंचाया। Beau Webster IND vs AUS 5th Test: मैंने तय कर लिया था कि चौका लगाऊंगा और लगा भी सका।

Beau Webster IND vs AUS 5th Test: भारत के खिलाफ पांचवें टेस्ट में शानदार पदार्पण के बाद आस्ट्रेलियाई हरफनमौला ब्यू वेबस्टर के पास अपनी खुशी बयां करने के लिये अल्फाज नहीं हैं । आस्ट्रेलिया ने पांचवां टेस्ट छह विकेट से जीतकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक दशक बाद अपने नाम की । वेबस्टर ने सिडनी टेस्ट में दो पारियों में 57 और नाबाद 37 रन बनाये ।इसके अलावा उन्होंने भारत की दूसरी पारी में शुभमन गिल का विकेट भी लिया । वेबस्टर ने क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू से कहा ,‘‘ मेरे पास शब्द नहीं हैं । आपने एक सप्ताह पहले मुझे बताया होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं यकीन नहीं करता ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘यह सपने जैसा पदार्पण मैच था । तीन दिन के भीतर जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है । मुझे यकीन है कि सभी इसका जश्न मना रहे होंगे।’

वेबस्टर ने वॉशिंगटन सुंदर को चौका लगाकर आस्ट्रेलिया को जीत तक पहुंचाया और उन्होंने कहा कि इस पल को वह कभी नहीं भूलेंगे । 31 वर्ष के इस खिलाड़ी ने कहा ,‘‘ उस समय हमें चार रन ही चाहिये थे और मैंने जब वह कट खेलकर चौका लगाया तो मुझे लगा कि आपको अपने देश के लिये चौका लगाकर विजयी रन बनाने के कितने मौके मिलते हैं।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ मैंने तय कर लिया था कि चौका लगाऊंगा और लगा भी सका। मैंने सामने ट्रेविस हेड की ओर देखा जो खुशी से उछल रहा था ।’’ वेबस्टर ने कहा ,‘‘ यह शानदार पल था जिसे मैं कभी नहीं भुला सकूंगा । शायद ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। निर्णायक टेस्ट में चौका लगाकर जीत तक पहुंचना। इससे बेहतर क्या हो सकता है।’’

From an unexpected inclusion on the eve of the game to hitting the boundary that won Australia the BGT for the first time in a decade, Beau Webster has had a debut of dreams ✨



Read more: https://t.co/cUN24P9y07#AUSvINDpic.twitter.com/vcQx3j6LoJ