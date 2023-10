World Cup 2023: बीसीसीआई क्रिकेट विश्व कप के दौरान स्टेडियमों में दर्शकों को मुफ्त देगी यह सुविधा, जय शाह ने किया ऐलान

Highlights स्टेडियम में सभी प्रशंसकों के लिए मुफ्त खनिज और पैकेज्ड पीने का पानी उपलब्ध कराएगी BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने X पर घोषणा की बीसीसीआई सचिव बोले- मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है

World Cup 2023: आज से भारत में एकदिवसीय विश्व कप की शुरुआत हो चुकी है। इसको लेकर बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने घोषणा की है कि भारत में क्रिकेट की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड स्टेडियम में सभी प्रशंसकों के लिए मुफ्त खनिज और पैकेज्ड पीने का पानी उपलब्ध कराएगी। जय शाह ने अपने आधिकारिक एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) अकाउंट पर बीसीसीआई द्वारा लिए गए फैसले की घोषणा की और कहा कि देश भर के स्टेडियमों में सभी दर्शकों को बिना किसी कीमत के मिनरल और पैकेज्ड पीने का पानी मिलेगा।

शाह ने देश के क्रिकेट प्रशंसकों से हाइड्रेटेड रहने और वनडे विश्व कप मैचों का आनंद लेने के लिए भी कहा। विश्वकप शुरू होने से पहले जय शाह ने एक्स पर लिखा, आने वाला रोमांचक समय क्योंकि हम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप 2023 की पहली गेंद का इंतजार कर रहे हैं! मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि हम भारत भर के स्टेडियमों में दर्शकों के लिए मुफ़्त खनिज और पैकेज्ड पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं। हाइड्रेटेड रहें और खेलों का आनंद लें! आइए अविस्मरणीय बनाएं सीडब्ल्यूसी 2023 के दौरान की यादें। “

🏏 Exciting times ahead as we anticipate the first ball of @ICC@cricketworldcup 2023 ! 🌟



I am proud to announce that we're providing FREE mineral and packaged drinking water for spectators at stadiums across India. Stay hydrated and enjoy the games!



🏟️ Let's create… pic.twitter.com/rAuIfV5fCR