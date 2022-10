टीम इंडिया 2023 एशिया कप के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी या नहीं, बोर्ड फैसला नहीं कर सकता, रोजर बिन्नी ने कहा-सरकार पर निर्भर है...

Highlights देश से रवाना होने के लिये सरकार की मंजूरी चाहिए होती है। पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेगी बल्कि तटस्थ स्थल पर टूर्नामेंट खेलना पसंद करेगी। भारत ने 2008 एशिया कप के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है।

बेंगलुरुः भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के नये अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने गुरुवार को कहा कि टीम 2023 एशिया कप के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी या नहीं, इस पर बोर्ड फैसला नहीं कर सकता क्योंकि इस तरह के निर्णय करने के लिये वह सरकार पर निर्भर है।

कनार्टक राज्य क्रिकेट संघ द्वारा यहां आयोजित एक कार्यक्रम में बिन्नी ने कहा कि बीसीसीआई ने अगले साल पाकिस्तान की यात्रा करने के लिये अभी तक सरकार से संपर्क नहीं किया है लेकिन अंतत: इस मामले पर फैसला केंद्र सरकार को ही करना है। बिन्नी ने कहा, ‘‘यह बीसीसीआई का फैसला नहीं है। हमें देश से रवाना होने के लिये सरकार की मंजूरी चाहिए होती है।

हम देश से रवाना हो रहे हों या फिर टीमें देश में आ रही हों, हमें मंजूरी की जरूरत होती है। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘एक बार सरकार से हरी झंडी मिल जाती है तो हम इसके अनुसार चलते हैं। हम खुद ही फैसला नहीं कर सकते। हमें सरकार पर निर्भर रहना होना होता है। हमने अभी तक सरकार से संपर्क नहीं किया है। ’’

That isn't our call. We can't say where our team has to go. We need to take clearance from Govt if we leave the country,or other countries come here.We can't take that decision on our own, we've to rely on govt:BCCI Pres Roger Binny on team India's travel to Pakistan for Asia Cup pic.twitter.com/8O7JhvDoB9