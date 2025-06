BCCI ने बेंगलुरु भगदड़ जैसी घटनाओं से बचने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु बनाई 3 सदस्यीय समिति गठित की

मुंबई: बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई दुखद भगदड़ के कुछ दिनों बाद, बीसीसीआई की शीर्ष परिषद ने जीत के जश्न के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने शनिवार को 28वीं बीसीसीआई शीर्ष परिषद की बैठक में समिति गठित करने का फैसला लिया।

बीसीसीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "बेंगलुरू में जीत के जश्न के दौरान हुई घटना के मद्देनजर, शीर्ष परिषद ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है।"

