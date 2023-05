Asia Cup 2023: BCCI ने एशिया कप के लिए पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल से सहमत होने के दावों को किया खारिज

Highlights कुछ पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि BCCI मैचों के आयोजन के एक हाइब्रिड मॉडल के लिए सहमत हो गया है इस पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने इन दावों का खंडन किया है आईपीएल 2023 के फाइनल के दौरान एशिया कप के अधिकारियों की एक अनौपचारिक बैठक होने वाली है

मुंबई: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) एशिया कप को पाकिस्तान से दूर किसी तटस्थ स्थान पर कराने की वकालत कर रहा है। रविवार को अहमदाबाद में आईपीएल 2023 के फाइनल के दौरान एशिया कप के अधिकारियों की एक अनौपचारिक बैठक होने वाली है।

एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष और बीसीसीआई सचिव ने कहा, "बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के संबंधित अध्यक्ष 28 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले आईपीएल 2023 के फाइनल की शोभा बढ़ाएंगे। हम एशिया कप 2023 के संबंध में भविष्य की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने के लिए उनके साथ चर्चा करेंगे।"

जबकि कुछ पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स ने बताया है कि बीसीसीआई मैचों के आयोजन के एक हाइब्रिड मॉडल के लिए सहमत हो गया है, बीसीसीआई के अधिकारियों ने इन दावों का खंडन किया है।

भारतीय बोर्ड कथित तौर पर पूरे टूर्नामेंट को श्रीलंका में आयोजित करने के पक्ष में है, जबकि पाकिस्तान गर्म मौसम के बावजूद संयुक्त अरब अमीरात को तटस्थ स्थान बनाने पर जोर दे रहा है। पीसीबी ने एशिया कप के विवाद को भारत में होने वाले अक्टूबर-नवंबर के एकदिवसीय विश्व कप में उनकी भागीदारी से भी जोड़ा है, हालांकि इस आयोजन का कार्यक्रम अभी जारी नहीं किया गया है।

