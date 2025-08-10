विराट और रोहित को ऑस्ट्रेलिया वनडे के तुरंत बाद संन्यास लेने पर मजबूर कर सकती है BCCI की ये मांग

नई दिल्ली: इंग्लैंड के खिलाफ भारत की शानदार टेस्ट सीरीज़ का अंत अभी हुआ ही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर अटकलें भारतीय क्रिकेट जगत में फैलने लगी हैं। अगले महीने राष्ट्रीय टीम का कोई भी मैच नहीं होने के कारण, सुर्खियाँ मैदान से हटकर बोर्डरूम में आ गई हैं, और दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस स्टार जोड़ी के भविष्य को लेकर कानाफूसी तेज़ होती जा रही है।

एक दशक से भी ज़्यादा समय से, कोहली और रोहित भारत के सफ़ेद गेंद के दबदबे के स्तंभ रहे हैं। अब, जब दोनों दिग्गज इस साल की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट से दूर हो गए हैं, तो ध्यान उनके वनडे करियर पर केंद्रित हो गया है। जहाँ कई लोगों का मानना था कि दक्षिण अफ्रीका में होने वाला 2027 का विश्व कप उनके अंतिम पड़ाव का भव्य मंच होगा, वहीं रिपोर्ट बताती है कि कहानी एक अप्रत्याशित मोड़ ले सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ न सिर्फ़ एक और विदेशी चुनौती होगी; बल्कि यह 50 ओवर के प्रारूप में दोनों दिग्गजों के करियर का अंत भी साबित हो सकती है। अगर ऐसा होता है, तो यह सीरीज़ सिर्फ़ एक प्रतिस्पर्धी मुकाबले की बजाय एक विदाई दौरे का भावनात्मक भार लेगी, क्योंकि इसका मतलब होगा इन दोनों का अंतरराष्ट्रीय संन्यास।

रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर कोहली और रोहित 2027 तक अपने वनडे करियर को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं, तो उनसे घरेलू कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्धता की उम्मीद की जाएगी, जिसका मतलब है कि इस साल के अंत में विजय हजारे ट्रॉफी में भाग लेना।

तर्क सीधा है: चयनकर्ता चाहते हैं कि विश्व कप के संभावित खिलाड़ी वनडे लय में बने रहें, ठीक उसी तरह जैसे 2025 की शुरुआत में भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले लाल गेंद से खेलने के दावेदारों को रणजी ट्रॉफी खेलना ज़रूरी था। रिपोर्ट बताती है कि घरेलू टूर्नामेंट में खेलने की शर्त ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे के बाद इन दोनों के संन्यास का कारण बन सकती है।

क्या चयनकर्ता भविष्य पर नज़र गड़ाए हुए हैं?

पर्दे के पीछे, चयनकर्ताओं का ध्यान कथित तौर पर युवाओं पर है। भारत के सफ़ेद गेंद के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की संख्या पहले कभी इतनी ज़्यादा नहीं रही, और एक युवा कोर पहले ही टीम के दरवाज़े पर दस्तक दे रहा है। 2027 विश्व कप के लिए टीम बनाने का मतलब है शुरुआती संयोजनों की पहचान करना, और यह प्रक्रिया अनिवार्य रूप से बदलाव के बारे में बातचीत को जन्म देती है।

कोहली और रोहित दोनों पहले ही दिखा चुके हैं कि वे अपनी शर्तों पर सभी फॉर्मेट से संन्यास ले सकते हैं। उन्होंने पिछले साल जून में भारत की टी20 विश्व कप जीत के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय और इस साल की शुरुआत में मई में टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास की घोषणा की थी।

ऑस्ट्रेलिया दौरा 19 अक्टूबर को पर्थ में शुरू होगा, उसके बाद एडिलेड और सिडनी में मैच होंगे। नवंबर/दिसंबर में, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे मैच होंगे और उसके बाद 2026 में सीमित ओवरों की व्यस्तता रहेगी।