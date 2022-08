CWG 2022: सिल्वर मेडल जीतने पर सौरव गांगुली ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दी बधाई, ट्वीट कर कही ये बात

Highlights बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि भारतीय महिला टीम को रजत पदक जीतने पर बधाई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 162 रनों का टारगेट दिया था। 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय महिला क्रिकेट टीम 152 पर ऑल आउट हो गई।

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि टीम को सोना नहीं मिलने पर निराशा होगी क्योंकि यह "उनका खेल" था। भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एजबेस्टन, बर्मिंघम में 9 रन से स्वर्ण पदक मैच हार गया क्योंकि वे 162 रनों का पीछा करने में विफल रहे।

गांगुली ने सोमवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "भारतीय महिला टीम को रजत पदक जीतने पर बधाई। लेकिन वे निराश होकर घर जाएंगे क्योंकि आज रात उनका खेल था।" ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मेग लैनिंग ने पहले बल्लेबाजी करने का विकल्प चुना और मूनी की 61 रनों की पारी के कारण 161/8 रन बनाए। भारत की ओर से रेणुका सिंह और स्नेह राणा ने दो-दो विकेट लेकर वापसी की।

Congratulations to the Indian women's team for winning silver ..But they will go home disappointed as it was their game tonite ..@BCCIWomen