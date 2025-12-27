BCCI ने आईसीसी विश्व कप 2026 के लिए भारत की अंडर-19 टीम की घोषणा की, वैभव सूर्यवंशी आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली टीम में शामिल

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने साउथ अफ्रीका में होने वाली तीन मैचों की ODI सीरीज़ और ज़िम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले ICC मेन्स अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंडिया अंडर-19 टीम का ऐलान कर दिया है।

ICC मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंडिया U19 टीम

मुंबई के शानदार ओपनर आयुष म्हात्रे को वर्ल्ड कप के लिए कप्तान बनाया गया है, जबकि विहान मल्होत्रा ​​उनके उप-कप्तान होंगे। टीम में 14 साल के बैटिंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी को भी शामिल किया गया है, जिनकी आक्रामक बैटिंग ने घरेलू और यूथ क्रिकेट में पहले ही सबका ध्यान खींचा है।

इस ग्लोबल इवेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा तालमेल है, क्योंकि भारत रिकॉर्ड छठी बार खिताब जीतने का लक्ष्य बना रहा है। मुख्य खिलाड़ियों में विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू और हरवंश सिंह, मोहम्मद एनां जैसे ऑलराउंडर और डी. दीपेश जैसे होनहार तेज़ गेंदबाज़ शामिल हैं।

🚨 News 🚨



India's U19 squad for South Africa tour and ICC Men's U19 World Cup announced.



#U19WorldCup

फुल स्क्वाड

आयुष म्हात्रे (सी), विहान मल्होत्रा ​​(वीसी), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन।

U19 वर्ल्ड कप का सफ़र

यह टूर्नामेंट 15 जनवरी से 6 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 16 देशों को चार ग्रुप में बांटा गया है, जिसके बाद सुपर सिक्स, सेमीफाइनल और हरारे में फाइनल होगा। पांच बार के विजेता (2000, 2008, 2012, 2018, 2022) भारत को ग्रुप B में बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और USA के साथ रखा गया है। उनका अभियान 15 जनवरी को बुलावायो में USA के खिलाफ शुरू होगा, जिसके बाद बांग्लादेश (17 जनवरी) और न्यूजीलैंड (24 जनवरी) के साथ मैच होंगे।

दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारत की टीम

जूनियर सिलेक्शन कमिटी ने दक्षिण अफ्रीका दौरे और वर्ल्ड कप के लिए अलग-अलग टीमें चुनी हैं। 3 जनवरी से बेनोनी में शुरू होने वाले तीन वनडे मैचों के लिए वैभव सूर्यवंशी टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि आरोन जॉर्ज उप-कप्तान होंगे।

विशेष रूप से, कप्तान आयुष म्हात्रे और उप-कप्तान विहान मल्होत्रा ​​कलाई की चोट के कारण दौरे से चूक गए। वे बीसीसीआई उत्कृष्टता केंद्र में पुनर्वास करेंगे और विश्व कप के लिए फिर से जुड़ेंगे।

पूरी टीम

वैभव सूर्यवंशी (सी), आरोन जॉर्ज (वीसी), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, युवराज गोहिल, राहुल कुमार

दक्षिण अफ़्रीका दौरे का कार्यक्रम

पहला वनडे: शनिवार, 3 जनवरी 2026

दूसरा वनडे: सोमवार, 5 जनवरी 2026

तीसरा वनडे: बुधवार, 7 जनवरी 2026

