India Squad: बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम का किया एलान, जानें किसी मिली जगह और कौन हुआ बाहर, देखें लिस्ट

Highlights ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान किया गया है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले दो मैचों के टीम का एलान किया गया है। बीसीसीआई ने दोनों टेस्ट मैचों की कप्तानी रोहित शर्मा को सौंपी है।

India Squad: बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैचों के लिए भारतीय टीम का एलान कर दिया है। ऐसे में बोर्ड द्वारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले दो मैचों के टीम का एलान किया गया है।

इन दोनों टेस्ट मैचों की कप्तानी रोहित शर्मा ही करेंगे। यही नहीं टेस्ट मैचों को खेलने के पहली बार सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन को मौका दिया गया है। इसके साथ रवींद्र जडेजा को भी इन मैचों में खेलने का मौका दिया गया है।

बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले तीन मौचों के वनडे और तीन मैचों वाले टी20 सीरीज के टीम का भी एलान किया गया है। ऐसे में बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा को और टी20 सीरीज के लिए हार्दिक पंड्या को कप्तान बनाया है। वहीं टी20 सीरीज खेलने के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो टेस्ट के लिए भारत की टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), शुभमन गिल, पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएस भरत (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), आर. अश्विन, अक्षर पटेल , कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा (फिटनेस पर निर्भर), मो. शमी, मो. सिराज, उमेश यादव, जयदेव उनादकट, सूर्यकुमार यादव।

India’s squad for first 2 Tests vs Australia:

Rohit Sharma (C), KL Rahul (vc), Shubman Gill, C Pujara, V Kohli, S Iyer, KS Bharat (wk), Ishan Kishan (wk), R Ashwin, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Ravindra Jadeja, Mohd. Shami, Mohd. Siraj, Umesh Yadav, Jaydev Unadkat, Suryakumar Yadav