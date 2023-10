Bas de Leede PAK vs NED: नीदरलैड हरफनमौला खिलाड़ी विशेष क्लब में शामिल, 4 विकेट से साथ फिफ्टी रन, बाप और बेटे की जोड़ी ने किया कमाल

Highlights पाकिस्तान को 49 ओवर में 286 रन पर आउट कर दिया। दोनों सलामी बल्लेबाजों और कप्तान बाबर आजम का विकेट गंवा दिया था। हैदराबाद में स्पिनरों की मददगार पिच का फायदा उठाया।

Bas de Leede PAK vs NED: हरफनमौला बास डलीडे ने एकदिवसीय विश्व कप 2023 में गेंद के साथ-साथ बल्ले से जौहर का प्रदर्शन किया। पहले पाकिस्तान के चार खिलाड़ी को पवैलियन भेजा और फिर हाथ खोले और पाक बॉलर पर टूट पड़े। 67 गेंद में 68 रन बनाए और पारी में 6 चौके और 2 छक्के शामिल हैं।

Father in 2003 - Tim De Leede picked 4/35 in Netherlands'; first World Cup match against India.



Son in 2023 - Bas De Leede picked 4/62 in Netherlands'; first World Cup match against Pakistan. pic.twitter.com/c95ZpsUOOU — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 6, 2023

2003 में पिता बास डलीडे ने भारत के खिलाफ नीदरलैंड के पहले विश्व कप मैच में 4/35 रन दिए थे। 2023 में बेटा बास डलीडे ने पाकिस्तान के खिलाफ नीदरलैंड के पहले विश्व कप मैच में 4/62 रन दिए। बाप और बेटे की जोड़ी ने कमाल कर दिया।

गैर-पूर्ण-सदस्यीय टीमों के लिए विश्व कप मैच में 50 से अधिक स्कोर और 4 विकेटः

69*और 4/42 - डंकन फ्लेचर (ZIM) बनाम ऑस्ट्रेलिया, नॉटिंघम, 1983

52* और 4/38 - मौरिस ओडुम्बे (केएन) बनाम बांग्लादेश, जोहान्सबर्ग, 2003

121 और 4/42 - फेइको क्लॉपेनबर्ग ( नीदरलैड) बनाम नामबिया, ब्लोमफ़ोन्टेन, 2003

67 और 4/62 - बास डलीडे ( नीदरलैड) बनाम पाक, हैदराबाद, 2023।

This man can do EVERYTHING 🙌



4 wickets with the ball and now a fifty with the bat - Bas de Leede, take a bow 🔥 #CWC23#NEDvPAK LIVE ▶️ https://t.co/bO5Cxj3Dn0pic.twitter.com/Y05hqrbAzR — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) October 6, 2023

नीदरलैड ने एकदिवसीय विश्व कप के अपने शुरुआती मुकाबले में शुक्रवार को यहां पाकिस्तान को 49 ओवर में 286 रन पर आउट कर दिया। पाकिस्तान की टीम ने शुरुआती ओवर में दोनों सलामी बल्लेबाजों और कप्तान बाबर आजम का विकेट गंवा दिया था।

The teams are evenly matched in a fascinating #CWC23 clash in Hyderabad 😯#PAKvNED



Details 👇https://t.co/NfAFgwpRGV — ICC (@ICC) October 6, 2023

लेकिन इसके बाद मोहम्मद रिजवान (75 गेंद में 68 रन) और सऊद शकील (52 गेंद में 68 रन) ने चौथे विकेट के लिए 114 गेंद में 120 रन की साझेदारी कर मैच में टीम की वापसी करायी। डलीडे ने बीच के ओवरों में विकेट चटकाये तो वहीं ऑफ स्पिनर आर्यन दत्त (48 रन पर एक विकेट) और कोलिन ऐकरमैन (39 रन पर दो विकेट) ने हैदराबाद में स्पिनरों की मददगार पिच का फायदा उठाया।

नीदरलैंड की टीम 12 साल के बाद विश्व कप में हिस्सा ले रही है। टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ आठ गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। दत्त ने लोगन वैन बीक के साथ गेंदबाजी की शुरुआत की और पाकिस्तान ने 10वें ओवर तक फखर जमां (12), बाबर (पांच) और इमाम उल हक (15) के विकेट गंवा दिये। वैन बीक ने फखर जबकि ऐकरमैन ने बाबर को चलता किया।

Sam Curran and Bas de Leede - the latest cricketers to join their fathers in playing at the ODI World Cup 🙌 #CWC23pic.twitter.com/wFnkz6cK5H — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) October 6, 2023

पॉल वैन मीकरान ने अपनी पहली गेंद पर इमाम को आउट किया। रिजवान ने और सऊद ने मैच में पाकिस्तान की वापसी करायी लेकिन दत्त ने तेजी से बल्लेबाजी कर रहे सऊद को आउट कर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। सऊद ने अपनी पारी में नौ चौके और एक छक्का लगाया। डलीडे ने इसके बाद रिजवान को बोल्ड किया।

मोहम्मद नवाज (39) और शादाब खान (39) ने सातवें विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी कर टीम को 250 रन के पार पहुंचाया। पाकिस्तान की टीम 300 रन की ओर बढ़ रही थी लेकिन डलीडे ने लगातार गेंदों पर शादाब और हसन अली (शून्य) को आउट कर रनगति पर रोक लगायी। पाकिस्तान की टीम अपने कोटे के पूरे 50 ओवर नहीं खेल पायी।